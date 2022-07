La lupa sobre el gasto del sector público: ¿a dónde va lo que se paga por impuestos?

Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

El Estado gasta mucho en personal. No subsidia a la clase media ni a las empresas privadas, sólo a los más pobres. No hay plata suficiente para otorgar un refuerzo de la AUH o de las jubilaciones mínimas. La obra pública está en niveles récord.

Las afirmaciones que arriba se enumeran son sólo algunos de los mitos que muchos tienen con respecto a uno de las preguntas más espinosas, de esas que ningún político quisiera responder: ¿en qué y cómo gasta el Estado nacional?

Figurita repetida de cualquier debate sobre economía, la cuantía y la calidad de las erogaciones públicas generan posiciones encontradas entre quienes sostienen que su rol es inclaudicable, y los que piensan todo lo contrario.

Pero ¿cómo se compone la estructura del gasto público nacional? ¿a quiénes se subsidia? ¿todos reciben los que merecen? ¿todos merecen lo que reciben?

Para intentar una respuesta a estos interrogantes y, de paso, derribar algunos mitos, La Nueva. decidió consultar a la economista bahiense Cintia Martínez, coordinadora de ECOData y profesora de Finanzas Públicas de la UNS. Los tramos salientes, a continuación:

--¿En qué gasta el Estado argentino?

--La estructura se mantiene relativamente constante hace bastante tiempo, más allá de las crisis actual.

"Si tomamos los últimos datos (ver gráficos), del primer semestre de este año, surge que el 77 por ciento del gasto público son transferencias, es decir erogaciones por las que el Estado no recibe ninguna contraprestación".

"Pensemos que los recursos estatales provienen de los contribuyentes y al destinarlos a transferencias el gobierno está haciendo una enorme redistribución entre agentes"

"Teniendo en cuenta esto, es válido preguntarse hacia dónde se dirigen esas transferencias. Mirando las cuentas fiscales puede verse que sobresale la ayuda social (14% del gasto total), jubilaciones (24%) y pensiones (11%) (N de R: el gráfico de Gasto en transferencias del primer semestre toma el porcentaje de cada ítem sobre el total de estas últimas, y no sobre todo el gasto, como se detalla en este tramo de la entrevista)”.

“Las ayudas sociales y las jubilaciones y pensiones por si solas explican el 50% de todo el gasto público, de manera que son erogaciones que van hacia los más desprotegidos y a quienes aportaron durante su vida activa, de forma que están justificadas".

"Hago aquí la salvedad de que no todas las jubilaciones tuvieron su contraparte de aportes, porque, por las moratorias previsionales, que incrementaron de sobremanera la cantidad de beneficiarios, lo que genera un gran desequilibrio en el sistema de seguridad social que, hoy por hoy, es deficitario”.

“Pero más allá de esta cuestión, yo pongo el foco en el remanente, donde podemos encontrar partidas como transferencias a empresas privadas, que explican un 8% del gasto. Y me pregunto ¿todas las empresas necesitan de esas transferencias? ¿por qué razones las reciben?”

“A una conclusión similar podemos llegar con el 10% del gasto público total que va a financiar el déficit de las empresas públicas, como por ejemplo, Aerolíneas Argentinas".

"Y acá nos tenemos que preguntar si es justo que se otorguen fondos públicos para que los sectores acomodados tengan pasajes de avión baratos para hacer turismo, cuando en realidad, con esos montos, se podría dar un refuerzo de la AUH o de las jubilaciones mínimas, que con estos niveles inflacionarios, se vienen diluyendo tremendamente”.

“Dentro del mismo ítem se encuentran los subsidios la energía y al transporte público, sobre los que se pueden hacer consideraciones similares”.

--¿Y el gasto en personal?

--Contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, sólo se destina el 9% del gasto público a pagar a los empleados públicos. Es importante aclarar que sólo se consideran a los de organismos y dependencias nacionales, no de las provincias o municipios”.

--Con elevadísimos niveles de gastos para transferencias y un enorme déficit de infraestructura pública, ¿queda algo para invertir?

--Muy poco. Apenas el 6% del gasto público es gasto de capital, que es el más benéfico en términos de crecimiento económico, porque la inversión pública incide positivamente sobre el mismo.

Congelan ingresos

A través de un Decreto, el Gobierno congeló las designaciones y contrataciones de personal "de cualquier naturaleza" en el sector público nacional.

La medida regirá hasta el 31 de diciembre de 2023, aunque contempla varias excepciones.

La prohibición comprende a las designaciones a término en las plantas transitorias previstas por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214 del 27 de febrero de 2006.

También, las contrataciones previstas en la Ley N° 25.164; las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual; las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos y las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente.

Asimismo, se incluyen las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Las excepciones alcanzan a las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud y en el Servicio Penitenciario Federal y en las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido su personal civil.

La exclusión comprende a las prórrogas de designaciones transitorias y de contratos; la cobertura de cargos o contrataciones que hagan al cumplimiento del cupo de discapacidad y del cupo para personas travestis, transexuales y transgénero, entre otras.