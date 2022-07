Maragato, luego de participar del Petrobowl de Panamá: “Fue una experiencia increíble”

Javier Cambarieri / Agencia Patagones

“La verdad que todo fue increíble, conocimos mucha gente, muchos profesionales y se aprendió un montón sobre la industria. Si bien en la competencia no obtuvimos los resultados deseados, nos quedaron anécdotas, experiencias y un aprendizaje gigante”.

Así definió el maragato Agustín Garnero su participación, junto a tres compañeros estudiantes de la carrera de Ingeniería en Petróleo de la Universidad del Comahue de Neuquén (UNCo), del Petrobowl 2022, en Panamá.

Luego de su regreso de la competencia, explicó a La Nueva que el resultado tal vez tuvo que ver con la incertidumbre del viaje, que hasta último momento no estaba confirmado, “pero eso no tira abajo lo importante que fue participar”.

La alegría de participar en una experiencia privilegiada.

“Compramos los pasajes unas horas antes, a partir del sponsoreo de dos empresas. El dinero apareció un día antes y tuvimos que terminar de repasar y ocuparnos de la logística, que no fue sencillo”, relató.

Por otra parte, reconoció que se venían preparando muy fuerte para la instancia nacional, donde tuvieron un gran rendimiento y luego al no saber si viajaban o no, “el tiempo de estudio se redujo, fue diferente y los resultados seguramente no fueron los esperados, pero la experiencia fue increíble”.

Respecto de la competencia, Agustín explicó que viajaron a un simposio, en Panamá, que incluyó charlas técnicas y clases específicas.

Agustín (izq) junto a sus compañeros participantes.

“Luego llegó el turno de competir en el Petrobowl (regional), lo hicimos contra un equipo ecuatoriano. Allí respondimos varias preguntas (todas en inglés), algunas bien otras mal y hasta la última no se definía partida, no pudimos responderla bien y quedamos ahí. Convencidos que si hubiéramos podido dedicarle mas estudio, el resultado pudo haber sido otro”, comentó.

En lo personal, fue su último Petrobowl, pero adelantó que el equipo sigue, lo conformarán con nuevos miembros, “buscando fomentar un equipo y una cultura de estudio que trascienda por generaciones, para poder a la Universidad en los mas alto”.

El equipo argentino

Además de Agustín Garnero (24), de Carmen de Patagones (Buenos Aires), el equipo argentino de la UNCo estuvo integrado por Elías Fuch (24), de Lamadrid (Buenos Aires); Ximena Rivas (26), de Cipolletti (Río Negro) y Juan Ignacio Cárdenas (25), de Centenario (Neuquén), son los cuatro jóvenes de la carrera de Ingeniería en Petróleo que conforman el equipo.

Primeros pasos del Petrobowl

Tuvo su primera edición en 2002 y en 2015 se transformó en un concurso global con eliminatorias regionales. Este filtro lleva a los 16 mejores equipos al torneo final. La competencia se lleva a cabo como una actividad más del Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE), el evento más importante de la SPE.