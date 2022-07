Quevedo, en su mejor momento: “Tengo la esperanza que puedan llegar grandes oportunidades pronto”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Atrás quedó esa suerte de crisis existencial. Y afortunadamente, considerando sus aptitudes y cualidades al volante, aquel sorpresivo parate resultó sin más un trampolín para lanzarse con todo, renovado y recargado de ambición hacia las grandes ligas.

A principio de 2022, mediante un anuncio personal, el joven bahiense Braian Quevedo (17) comunicaba su retiro de la práctica automovilística; decisión que, por entonces, sorprendió a propios y extraños.

“No estaba enfocado y tenía unos temas personales. Quería acomodarme un poco con eso y repensar todo, por eso decidí dejar un tiempo. Medio que tuve una crisis existencial, llegando a pensar que el automovilismo no era para mí. Estaba frustrado”, reconoce el bahiense Quevedo.

El cambio de parecer no tardó en llegar. Y en hora buena, porque la ciudad no podía perderse un proyecto deportivo con evidentes condiciones para proyectar una promisoria carrera dentro del automovilismo nacional.

—Decís que estabas frustrado. ¿Eso tenía que ver con los resultados o con la vida misma?

—Con todo en realidad. Pasaba mucho tiempo arriba de un auto de carreras, viajando permanentemente y prácticamente sin hacer otra cosa, y sentía que eso estaba lejos de ser lo mío. Y mayormente viajando solo, más complicado todavía y sobre todo a mi edad, viendo que todos mis amigos están saliendo y disfrutando de otras cosas. Pero bueno, entendí que hay que sacrificar algunas cosas para dedicarse a lo que uno quiere.

La reducción de compromisos en la agenda le permitió a Braian enfocarse 100% en sus objetivos y retomar con mayor seriedad y profesionalismo el auspicioso proyecto pospuesto en la competitiva Clase 3 del Turismo Pista, una magnífica vidriera ante los ojos de las categorías estelares del país.

Y a juzgar por los resultados y las estadísticas, ese replanteo de camino, propiciado por la pausa mencionada anteriormente, ya ha comenzado a dar frutos.

Las últimas dos citas competitivas de la especialidad encontraron a Quevedo batallando en la plana mayúscula a bordo de su Toyota Etios, ante pilotos de renombre y prestigio, y poderosas estructuras mecánicas, logrando, en ambas oportunidades, un lugar entre los diez mejores al cabo del fin de semana.

“Es una hermosa categoría. Creo que hoy en día es más competitiva incluso que el Turismo Nacional, porque si mirás las planillas de tiempos hay cerca de 30 autos encerrados en un segundo. Y desde que debuté en la categoría el año pasado, en ninguna fecha hubo menos de 50 autos corriendo en la Clase 3”, nos cuenta Quevedo, de frescos 17 años.

“Y en las últimas dos carreras—agregó--estuve para pelear entre los cinco mejores, pero tal vez se notó la falta de experiencia. Sobre todo a la hora de clasificar, como me pasó en Toay, donde no elegí una buena estrategia para buscar la vuelta rápida. Pero bueno, también me toca girar en el Grupo C, que es el más lento, y eso también se siente”.

—Uno mira la plantilla de pilotos y encuentra varios consagrados, nada que envidiarle al TN…

—No, para nada. De hecho varios de los que corren en TN, o también en el TC2000, acá no siempre pueden ganar o dar pelea. Uno es Herrera (Agustín), por ejemplo, con el que tengo muy buena relación. Da gusto correr con gente así, porque te das cuenta que tienen experiencia y en pista te ayudan mucho a progresar.

Disponer de un vehículo potente y consistente en la divisional en cuestión es casi una obligación contemplando lo apuntado por el bahiense en el párrafo anterior: promedio de 50 máquinas en el parque automotor y, al menos 30 de ellos, encerrados en un segundo de diferencia en una sesión cronometrada.

Y justamente el gran salto cualitativo evidenciado en Toay y San Nicolás de Braian respondió a ese requerimiento, un auto capaz y a la altura de las exigencias.

“Para La Pampa pude cambiar de auto y subirme al Etios que manejaba Posco (NdR: Nicolás, ex campeón de Clase 2 de Turismo Nacional), que tiene un ritmo impresionante, y eso lo cambió todo. También se está dando que estoy pudiendo avanzar mucho en las series, recuperando terreno después de no clasificar tan bien, lo que me deja bien posicionado para la final”, destacó el piloto.

“Mi meta es seguir sumando puntos y tratar de ingresar al Grupo A, de los más rápidos de la categoría, para más adelante poder clasificar mejor. Siendo competitivos como hasta ahora, estoy seguro que vamos a poder pelear por el podio”, agregó.

Alianza de lujo

Una de las piezas fundamentales del grupo de trabajo, y de confianza, del bahiense Braian Quevedo la representa alguien cuyos pergaminos sobre un auto de carreras y conocimientos de la materia, potenciados por su nueva faceta de coach, garantizan transitar el sendero correcto.

“Empecé a trabajar con Lucas Benamo (NdR: Actualmente a cargo de una empresa de Coaching), y con él ya empezamos a planificar el futuro. Me está dando una mano muy grande con mi carrera, sobre todo ayudando a analizar lo que viene. Estaría bueno poder probar un Clase 2 de Turismo Nacional a fin de año y tratar de hacer una fecha. Sino encarar de lleno el año que viene desde el comienzo”, afirmó Quevedo.

“Este último tiempo me llegaron propuestas de otros equipos y categorías, incluso para el Turismo Nacional, pero eso se verá en un tiempo. Ahora estoy muy metido y enfocado en el Turismo Pista, quiero hacer las cosas bien ahí”, reconoció el expiloto de la Fórmula Renault.

—¿La vereda del TC2000, que en su momento comentaste que también te interesaba, está en los planes?

—Sí, evaluamos la posibilidad de poder incorporarme al TC2000 Series y hacer esa escuela que es muy buena también. Dejaría el Turismo Pista cuando termine esta temporada, porque el equipo se disuelve y, sobre todo, porque estoy aprovechando esta oportunidad para sumar experiencia y seguir creciendo.

Con 17 años y un presente que pasó de ser promesa a realidad, da la sensación que Quevedo tiene todo por ganar de aquí en más, en el más amplio sentido de la palabra.

“Ahora estoy realmente muy bien, enfocado y haciéndolo de la forma más profesional posible. Tengo esperanza que puedan llegar buenas oportunidades pronto, gracias a los resultados. No estamos muy lejos, de hecho en las últimas dos fechas peleamos muy adelante en los tiempos, pero mejorando en la clasificación estoy seguro que vamos a poder aspirar a un podio. Ese es el objetivo de acá a fin de año”, cerró Quevedo.