Liga del Sur: se juega el clásico del centro y dos partidos del Promocional

Reeditando lo que fue recientemente en choque por el torneo Federal, Liniers y Olimpo se vuelven a ver las caras hoy, esta vez en el ámbito de la Liga del Sur.

Por la segunda fecha del torneo Clausura "Jorge Piotrovsky", ambos elencos se medirán esta tarde, desde las 15, en el estadio "Doctor Alejandro Pérez" de la Avenida Alem, en lo que será el cotejo adelantado de la máxima divisional.

En el chivo estará hoy bajo el mando de Sergio Storm, siendo su ayudante de campo Guillermo Cufré, habida cuenta la renuncia Mauro Brunelli.

Para el partido del domingo en Viedma ante Sol de Mayo (torneo Federal A), los designados por Alberto "Pichu" Desideri -coordinador de todo el fútbol del club, con la compañía de Carlos Quintero- son: Sergio Storm, Nicolás Arroyo, Fermín Ponte y Marcelo De Lucía.

El árbitro del partido será Juan Aispuro, quien estará secundado por Derlis Molina y Micaela Flores, respectivamente.

Mañana, también desde las 15, se enfrentarán: Puerto Comercial vs Tiro Federal (Juan Vega), Villa Mitre vs Huracán (Daniel Fons) y Sporting vs Bella Vista (Daniel Mendez).

Por otra parte, en lo que respecta al torneo Clausura del Promocional "Claudio Apud", habrá hoy dos cotejos de relevancia.

Por un lado el choque entre equipos ganadores de la primera fecha: en Villa Rosas, Libertad (viene de vencer 2-0 a Rosario en Punta Alta) será anfitrión de Sansinena (goleó 3-0 a Pacífico en General Cerri).

El partido irá a las 15 en el estadio Manuel Manzano con el contralor de Raúl Kerman, a quien acompañarán Maximiliano Pérez y David Gavilán, respectivamente.

Asimismo, en el estadio Hermanos Francani, el local La Armonía (viene de golear 4-0 a Pacífico de Cabildo) recibe la visita de Rosario Puerto Belgrano.

Desde las 15, con arbitraje de Emanuel Peralta, siendo los jueces asistentes Brian Romero y Marcelo Notti, respectivamente.

Mañana, por su parte, cerrarán la fecha Pacífico vs San Francisco (Felipe Zonco).

En esta ocasión tendrá fecha libre Pacífico de Bahía Blanca.