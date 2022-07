La pregunta de Silvia Fernández Barrio que desató la polémica en las redes: “¿Para qué tienen tantos hijos?”

Un incómodo momento se vivió en Momento D, mientras entrevistaban a un grupo de personas que se encontraban en una toma en la zona de Moreno. La periodista Silvia Fernández Barrio disparó una pregunta que no sólo generó enojo en el piso del programa sino que desató la polémica en Twitter.

El ciclo conducido por Fabián Doman aborda diversas temáticas de actualidad, desde la vida de las celebridades hasta los hechos más recientes del ambiente político. Pero uno de los temas más hablados son las diversas manifestaciones y movilizaciones sociales que tienen lugar tanto en la Capital Federal como en el Gran Buenos Aires.

El polémico entredicho ocurrió cuando, en diálogo con una familia que ocupó un terreno en la zona de Moreno, Silvia Fernández Barrio le pidió al cronista que se encontraba en el lugar que le hiciera una particular pregunta a una de las madres: "Le podés preguntar a la señora que tiene, no sé si 8 o 9 hijos, por qué tuvo tantos chicos sabiendo su condición de no poder mantenerlos".

La reacción fue inmediata y la mayoría de los presentes le respondió duramente. "No podés preguntar eso, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere", señaló Doman. Por su parte, Cinthia Fernández salió en defensa de su compañero y dijo: "No está mal preguntar eso porque si no nos hacemos los protocolares".

"Se lo digo con todo el amor del mundo", justificó Barrio. En un intento por mantener la calma, el conductor replicó: "Pero no puede ser que los ricos tengan hijos y los pobres no". "Pero qué tiene que ver eso. Mi decisión de tener un hijo tuvo que ver con qué le podía dar yo, educación, un futuro", respondió la periodista.

A medida que los gritos iban en aumento, algunos televidentes acudieron a las redes sociales para dar a conocer su opinión sobre la pregunta de Silvia Fernández Barrio.

"Silvia Fernández Barrio devenida en panelista y la ignorante es Cinthia Fernández, moderadas por Doman... Qué esperan??? Que asco me dan", escribió un usuario. "Desde la comodidad de su estudio, quiere preguntarle a una mujer en Moreno por qué tuvo tantos hijos si no los puede mantener. Gente que resta”, apuntó otro. (La Nación)