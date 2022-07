Entre la bronca y la resignación: la odisea de los bahienses para sacar el carnet de conducir

Alrededor de 50 personas aguardaban resignadas para tramitar su licencia de conducir esta mañana afuera de la Dirección de Tránsito y Transporte, en el Paseo del Sol.

Si bien ese no es un panorama fuera de lo común, en esta ocasión el sistema de cobros se encontraba caído y varios de los conductores que se hicieron presentes debieron esperar por más de dos horas para ser atendidos.

A las mencionadas falencias en el cobro se suman largas demoras en la asignación de turnos y múltiples inconvenientes en las vías de comunicación. Los reclamos de los bahienses se vienen repitiendo desde hace varios meses.

“No tienen sistema, así que está la gente desde las 8.15 esperando para poder ingresar a hacer el trámite”, dijo a las 10 de la mañana Marcela, una mujer que había acompañado a su hijo de 17 años a sacar su primera licencia.

Ante las fallas en la red de pagos, agregó, “nos están dando la opción de pagar por Mercado Pago una parte y después ir a la Cooperativa a pagar dos impuestos más”. El sellado nacional, que para las licencias originales cuesta $ 1.200, “entra por Mercado Pago” y el sellado provincial, de $ 375, junto con el sellado municipal, por $ 2.720, se abonaban presencialmente en la Cooperativa.

“Después volvés y seguís con el trámite. Si dejaste el auto y viniste en colectivo, fuiste”, comentó sobre la distancia entre el Paseo del Sol y la sucursal más cercana de la Coope, que según Google Maps ronda la media hora caminando.

“Igualmente las chicas de atención al público le ponen todo el esmero, quieren resolver. Por ahí no tienen a alguien superior que resuelva para que sea mejor la situación”, dijo, sobre las empleadas de la Dirección de Tránsito. “Nadie sale y aplaca a la gente. Ni siquiera para decir que hay demora o que existen otras opciones”, observó.

Además del inconveniente con el pago, la mujer dijo haber experimentado la ya clásica demora en la asignación de turnos. “Mi hijo hizo los módulos en enero. En ese mes pidió el turno y no se lo dieron”, contó Marcela. En esos casos, la solución suele ser acercarse presencialmente “y te dan un papelito con el turno”.

Actualmente, la única manera que proporciona el Municipio para acceder a los turnos de manera oficial es ingresando al sitio ordenamientourbano.com/licencias. Una vez completados los datos, el sistema informará la fecha asignada por mail. En muchas ocasiones, el correo llega muy sobre la fecha del turno (a veces el día anterior) y, en otras, no hay noticias durante meses.

También se denunciaron casos donde directamente no llega la notificación. "No está el sistema caído: son un sistema caído. Después de intentar sacar turno por la web durante semanas, vine tres veces hasta acá y ahora me dicen que falté al turno que tenía asignado. Nunca recibí la notificación y eso que revisaba hasta el spam todos los días. Un desastre", comentó Antonela.

Situaciones similares manifestaron varias de las personas que se congregaron en el lugar. “Tuve que venir acá para sacar el turno. Probé por Internet y me decía que lo estaban programando. Estuve esperando como un mes y pico y vine porque se me vence el carnet ahora el 24”, contó Sebastián.

“Vine a acompañar a mi señora que tenía vencido el carnet el 13 de este mes”, dijo otro de los presentes. “Por el link no le daba turno. Ahora vinimos acá y le dieron. Así que en lo personal tuvimos solución”.

“Lo había pedido hacía dos meses o más, pero ahora ya tiene el carnet vencido. Como es docente, aprovechamos las vacaciones para venir”, contó. Sin embargo, más temprano “una señora que estaba en la fila probó y le salió el turno al toque en WhatsApp”, mencionó, sorprendido.

“Yo recién llego. Saqué el turno por Internet y me dio bien la fecha”, contó Juan. “El turno lo sacó mi mujer, entró a la página y pudo acceder bien. Pero se ve que hay varios reclamos de gente que no pudo sacar el turno”.

"Me imaginaba encontrarme algo así por lo que venía escuchando, están todos en una situación complicada. Espero que no me claven”, remató, indignado.