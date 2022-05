Video: Alfredo Casero se sacó, insultó a Luis Majul y abandonó un programa en vivo

Alfredo Casero se sacó esta noche mientras estaba en vivo en un programa de La Nación + y se fue del piso, insultando a Luis Majul y los demás periodistas que estaban ahí.

"Estás molesto conmigo y no me molesta, pero yo se los tengo que decir", decía el actor. Majul trató de minimizar la discusión y él pidió seguir hablando, a lo que el conductor lo dejó seguir, pero no tuvo mejor idea que imitarlo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Casero se enojó, golpeó la mesa y se levantó. "Ustedes son una manga, todos ustedes, todo lo que están haciendo en este país. Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo, los periodistas, los políticos, saben lo que están haciendo y se están llevando todo. Y no me tomés por pelotudo porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandelas por todos lados", dijo el creador de Cha, cha, cha.

"Ustedes, periodistas, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata. La gente está en la calle, y siguen viendo a ver si está bien o está mal que esa persona esté o no esté ahí. Ustedes tendrían que sacar eso también, a esa gente de ahí, porque los políticos no pueden", siguió.

"Che, Alfredo, yo no te tengo miedo", le respondió Majul mientras Casero se iba, lo que provocó que el actor volviera y le contestara: "Vos que leés a los psicópatas, cuando alguien dice no te tiene miedo es porque está cagado en las patas. Buscá Mandelas".