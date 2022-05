Cachanosky: "El Gobierno no tiene chances de hacer más populismo"

El economista Roberto Cachanosky dijo esta tarde por LU2 que el Gobierno nacional "no tiene chances de arreglar nada y no hay posibilidades de hacer más populismo".

"Están a las piñas entre ellos y ninguno de los sectores tiene un rubro definido. Y cualquiera que quiera invertir en un país tiene que tener mínimo un horizonte. Este es un Gobierno que no tiene chance de arreglar nada y no hay posibilidades de hacer más populismo", sostuvo en comunicación con el programa Noticias en compañía.

"La salida está en que venga una coalición política, con una fuerte convicción de cuál tiene que ser el rumbo, con una reforma monetaria, una reforma laboral, una reforma del Estado, una integración de la economía en el mundo, transformar los planes sociales en trabajo. No se resuelve sólo dolarizando o tomando dos o tres medidas", expresó.

Cachanosky consideró que "lleva tiempo, pero la salida está, hay países que lo han hecho", y agregó: "Por ejemplo, Irlanda es más chico que Formosa, tiene 4,8 millones de habitantes, no tiene Vaca Muerta, ni la Pampa húmeda, pero exporta 400 mil millones de dólares al año y nosotros 75 mil. Acá el volumen de exportación no crece desde 2004".

"Las reformas no se van a hacer, no está en la filosofía del kirchnerismo ni de Alberto Fernández. Quieren seguir el populismo. Estamos pagando el costo del plan platita con la inflación No hay ninguna chance con esta gente, no es que se saca un ministro y se pone otro. No es una cuestion de personas, es cuestión de políticas publicas", dijo el especialista.

Además, consideró que "Milei se acerca a un populismo de derecha. Los populismos buscan crear un enemigo. Trump inventó, por ejemplo, que los estadounidense se quedaban sin trabajo por culpa de los mexicanos. El segundo paso es proponer soluciones facilistas y el tercero es ir por la instituciones, y eso es típico del kirchnerismo".

Cachanosky también se mostró a favor de hacer una reforma laboral, "que es modernización laboral, para que las empresas tomen gente, no para echar, lo que estamos discutiendo es terminar con la industria del juicio que destroza a las pymes".

Por último, dijo que hay que volver a tener pocos ministerios y que el de Economía "no puede estar dividido". "[Martín] Guzmán ni siquiera es ministro de Economía, lo único que hace es refinanciar la deuda. Los precios los maneja [Roberto] Feletti, la producción la maneja [Matías] Kulfas y las tarifas de energía un subordinado de Guzmán que además no le da bolilla".