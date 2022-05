Caso García Gurrea: la abogada afirma que "es evidente" que la expareja tiene información

A casi un año de la desaparición de Gabriel García Gurrea los interrogantes continúan y no hay datos certeros acerca de lo sucedido.

Mientras la justicia investiga y siguen esperando resultados de pericias solicitadas hace varios meses, en las últimas horas se conoció la elevación a juicio de la causa por falso testimonio seguida a Pamela Antúnez, expareja del hombre.

Por el mismo delito fue imputado y enviado a debate Marcelo Campetella, vecino y presunto amante de la mujer.

“Es evidente que tienen información de lo que pasó con Gabriel, al margen de que luego se pueda dilucidar si realmente son ellos los autores de algún delito en contra de su persona o simplemente hay un encubrimiento”, dijo la abogada María Laura Bentivegna, quien asesora a la famila de Gabriel, en el programa Panorama de LU2.

“Con esta situación de desaparecer completamente de la vida de la familia de Gabriel, de no parar de contradecirse dentro de la investigación y de no colaborar con la causa, borrando los teléfonos y no dando ningún tipo de información, solos se pusieron en el banquillo de los acusados”, agregó.

La letrada siguió diciendo que “el fiscal está esperando el resultado de pericias que no dependen de él. Eso hace que todo lo que llevaría a pensar que podrían tener alguna relación con la desaparición de Gabriel quede trunco y no se pueda avanzar”.

Bentivegna comentó que aún aguardan los resultados de pericias a teléfonos celulares, los que podrían revelar información de importancia para la causa.

“Sabemos que la pericia de ADN respecto de muestras tomadas en automóviles y autopartes, van a comenzar recién en octubre, por lo que seguramente hasta noviembre no tendremos novedades”.

En sentido, indicó que “la demora obedece a la falta de medios que hay en todas las áreas del Poder Judicial y del país en general, y a la falta de teconología adecuada para arribar más rápido a resultados”.

Finalmente señaló que “tengo esperanzas de que se puede resolver, pero consideró que los teléfonos se deben poder abrir. No creo que estemos ante personas tan especializadas, hablo de los sospechados, que puedan superar la tecnología de un perito oficial”.