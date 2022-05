En su vuelta a Madrid, Djokovic se lució en el debut y avanzó a segunda ronda

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, debutó con una victoria sobre el francés Gael Monfils en el Masters 1000 de Madrid, que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y repartirá premios por 6.744.165 euros.

Djokovic, campeón en las ediciones de 2011, 2016 y 2019, se impuso ante Monfils (21) por 6-3 y 6-2, en una hora y 27 minutos de juego, en un encuentro por la segunda ronda en el estadio Manolo Santana, quedando 18 a 0 arriba en el historial contra el galo.

En la próxima ronda, "Nole" enfrentará al ganador del partido que más tarde jugarán el escocés Andy Murray (ex Nª1 y actual 78 del mundo) y el canadiense Denis Shapovalov (16).

El Masters 1000 de Madrid es el cuarto torneo que Djokovic juega este año después de Dubai, Montecarlo y Belgrado. En el torneo serbio de su ciudad natal, Novak llegó a la final y perdió con el ruso Andrey Rublev.

Por su posición anti-vacunas y por no haberse inoculado contra el coronavirus, Djokovic no pudo participar en varios eventos, incluido el Abierto de Australia a principios de año, por las restricciones que impusieron los distintos países y/o organizadores de los torneos.

Friends first, opponents second 🙌



The moment @DjokerNole defeated Monfils at the #MMOPEN! pic.twitter.com/WpKAWW1DUM