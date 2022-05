Jair Bolsonaro arremetió contra Leonardo DiCaprio por su posteo sobre las elecciones en Brasil

Durante el fin de semana, un tuit sobre el medio ambiente generó una discusión inesperada entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el actor Leonardo DiCaprio. “Brasil es el hogar de la Amazonía y otros ecosistemas críticos para el cambio climático”, comenzó escribiendo el intérprete en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Lo que sucede allí nos importa a todos y el voto de los jóvenes es clave para impulsar el cambio por un planeta saludable".

El bosque tropical del Amazonas, que abarca gran parte del noroeste de Brasil y se extiende hasta Colombia, Perú y otros países de Sudamérica, es la selva tropical más grande del mundo y alberga una rica biodiversidad. DiCaprio defiende que el territorio debería contar con mayor protección debido a su influencia al medio ambiente.

La vasta selva tropical de Brasil absorbe enormes cantidades de gases de efecto invernadero de la atmósfera, actuando como lo que se conoce como un sumidero de carbono. Pero cuantos más árboles talan, menos emisiones puede absorber el bosque.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change. What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje

La respuesta del mandatario latinoamericano no se hizo esperar y por medio de la misma plataforma, arremetió con ironía para agradecer el apoyo del actor en las elecciones. "La gente decidirá si quiere mantener nuestra soberanía sobre la Amazonía o ser gobernado por ladrones", comentó Bolsonaro.

- Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw