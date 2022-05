Jimena Buttigliengo rompió el silencio tras ser señalada como la amante de Jakob Von Plessen

Con una larga carrera como modelo, Jimena Buttigliengo siempre se caracterizó por tener un bajo perfil a nivel mediático. Sin embargo, en las últimas horas quedó en el medio del huracán luego de ser señalada como la tercera en discordia en la pareja de Zaira Nara y Jakob Von Plessen. "Cuando pasó el Wandagate, donde la China estaba con Mauro Icardi, Jakob, el ex de Zaira Nara, habría estado y tenido encuentros en Francia con Jimena Buttigliengo", contó Karina Iavícoli en Socios del espectáculo. Y la noticia no tardó en llegar a París, donde hace varios años vive la rubia junto a su marido y sus dos hijos.

"Cuando te despertás en un país (Francia) y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver sobre mÍ y mi nombre en mi país (Argentina)", manifestó a través de su cuenta de Instagram. Y no dudó en dedicarle un mensaje a su colega: "Zaira Nara, no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida a Jakob". Por último, se dirigió a las panelistas del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en eltrece: "Luli Fernández dejá de inventar cosas que no van. Karina Iavícoli, hablen de cosas importantes y dejen de hacer lío entre las familias".

Horas más tarde, Buttigliengo reforzó su mensaje al compartir una serie de imágenes de sus mellizos, Willy y Lynda, y su marido, el fotógrafo Willy Rizzo. "Esta es mi familia y los amo cada día más... bendecida con la mejor", escribió la cordobesa, decidida a dar por terminado los rumores sobre su vida amorosa. Por lo pronto, ni Zaira ni Jakob hablaron públicamente sobre el tema, y más allá de lo que haya pasado o no con Jimena, hace tiempo que la morocha está viviendo junto a sus hijos en una de las casas de su hermana Wanda en Buenos Aires.

Cabe recordar que hace tiempo se habla de una crisis de pareja. Sobre todo, desde que se supo que Von Plessen fue "cómplice" de Icardi en el encuentro que tuvo con la China en un hotel de París, mientras Wanda y Zaira se encontraban en Italia. Y aunque la modelo no quiso hablar del tema públicamente, semanas atrás reconoció que no estaba todo bien entre ellos.

"Está bastante dolida, porque trata de cuidar su privacidad. Jakob volvió del sur hace unos días, es verdad que la distancia hace difícil la situación familiar, pero están reacomodando la familia y le dan para adelante", reveló la periodista Paula Varela, quien habló con Zaira. En tanto, Von Plessen divide su tiempo entre Buenos Aires y la Patagonia, donde organiza cabalgatas para turistas. Si bien cuando conoció a la modelo organizaba recorridos por África, tras convertirse en padre decidió quedarse a trabajar en la Argentina para poder estar con su familia. (NA)