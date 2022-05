Marcelo Tinelli anunció su regreso a la televisión con un nuevo formato

Después de una larga espera, Marcelo Tinelli confirmó su regreso a la televisión argentina con un nuevo formato.

Luego de que trascendiera su separación de Guillermina Valdés, tras nueve años de relación, el conductor utilizó su cuenta oficial de Twitter para mostrar un video con algunas imágenes del ciclo de canto que tuvo éxito en distintos países del mundo.

Volvemos con todooo! ❤️👏

Se viene CANTA CONMIGO AHORA!! Muy pronto por @eltreceoficial !!!! 🎤🎶❤️❤️❤️ pic.twitter.com/THb43xgDbY — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 11, 2022

Tinelli conducirá Canta Conmigo Ahora, una versión de All Together Now, un certamen internacional de talentos. “¡Volvemos con todo! ¡Se viene CANTA CONMIGO AHORA! Muy pronto por ElTrece”, contó en su red social.

En el video detalló cómo será el programa. En este nuevo formato cada participante mostrará su talento frente a un jurado de 100 expertos. El objetivo es lograr que todos canten con él.

Si bien no se encuentra definida la fecha de inicio, se sabe que tendrá lugar en la segunda mitad del año.

La cuenta oficial de la productora LaFlia y de El Trece también difundió el material, agregando las condiciones de inscripción. La convocatoria, con un carácter federal, se lanzará en distintos lugares del país.

Los aspirantes tienen que ser mayores de 18 años o cumplirlos antes del 30 de junio de 2022 y además deberán contar con el carnet de vacunación completo. Podrán ser cantantes profesionales o amateurs que se desempeñen en cualquier género musical.

Tendrán que asistir a la prueba con dos canciones preparadas y al menos una de ellas debe ser en idioma español. Además de cantar con una pista musical de fondo, deberán hacer interpretaciones a capella. Pueden anotarse como solistas o en dúos, pero no se permiten grupos ni la audición con canciones propias.