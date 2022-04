Almendra reapareció en la Reserva de Boca, metió un gol y avisó sobre Battaglia: "Quiero pedirle disculpas"

El futbolista Agustín Almendra reapareció este viernes en la Reserva de Boca, luego de la polémica que lo marginó del plantel profesional y anotó el tanto de la victoria agónica frente a Vélez, tras lo cual se refirió al entrenador, Sebastián Battaglia y aseguró que desea "pedirle disculpas".

"Ojalá pueda tener una charla con Battaglia y pedirle disculpas. Fue un momento de calentura y quiero disculparme", señaló el mediocampista que fue marginado luego de un fuerte cruce verbal con el técnico.

Almendra fue separado del primer equipo y había comenzado a entrenar con la reserva, pero no disputó ningún encuentro como sanción por parte de la institución hasta esta mañana cuando saltó al campo de juego en el complemento y anotó el gol agónico con el que Boca se llevó el triunfo por 3 a 2 frente al elenco de Liniers.

"Necesitaba mucho volver a jugar. Se dijeron muchas cosas y yo me mantuve en silencio entrenando", deslizó emocionado el futbolista tras el encuentro.

"Hablé con Román (Riquelme), estoy muy arrepentido por todo lo que pasó", comentó el mediocampista, que sorprendió al asegurar que pensó en abandonar la práctica profesional.

"Estuve por dejar el fútbol. Por suerte la gente del consejo me apoyó", comentó el jugador oriundo de San Francisco Solano.

Sobre los dichos de Darío Benedetto, quien aseguró que Almendra tenía condiciones de "sobra", pero que carecía de "mentalidad", el futbolista de 22 años dijo que el atacante lo manifestó en un momento de "calentura".

"Está en todo su derecho de decir lo que quiera. Él es uno de los referentes y tiene que mantener una posición. No estoy enojad con él ni con nadie. Es más, nos cruzamos y nos saludamos, está todo bien entre nosotros", remarcó en una clara muestra de bajar la tensión de lo acontecido.

Al hablar nuevamente de Battaglia señaló que le manifestará su intención de volver al primer equipo, pero que en el caso de que el técnico decida lo contrario seguirá "en reserva con las mismas ganas".

Por último, Almendra se refirió a los simpatizantes de Boca pidiéndoles "disculpas" y remarcó su amor por la institución que lo vio nacer: "No me quiero ir, yo me crié acá".