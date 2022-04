Marvel lanzó un nuevo tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

A las 00.00 de este miércoles, abrieron las boleterías virtuales para la preventa de entradas de esta película, hecho que hizo que algunas páginas se cayeran y que las funciones se agotaran rápidamente. En ese sentido, Marvel Studios aumentó la emoción de los fanáticos al presentar un nuevo avance en el cual se puede ver la aparición de nuevos personajes.

La cinta que forma parte de la “Fase Cuatro” del Universo Cinematográfico de Marvel, muestra -a través de un clip de un minuto- a Doctor Strange en algún lugar del multiverso soñando “cada noche el mismo sueño”, se lo escucha decir, mientras aparece como invitado de una boda.

Tras esto, entra en acción Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) soñando con sus hijos, a quienes perdió en “WandaVision” y quiere recuperar. “Cada mañana es la misma pesadilla”, menciona.

La incógnita es si Tommy y Billy, los hijos de Wanda, aparecerán realmente o si se trata de un sueño. En la sitcom estrenada en 2021, los pequeños nacieron tras un misterioso embarazo, que luego se revela que era una farsa montada con los poderes de Agatha y la ayuda de Wanda. Es por eso que, tras tomar la decisión de regresar todo a la normalidad, la protagonista tuvo que despedirse de Vision (su fallecida pareja) y de sus gemelos (inexistentes).

Además, según el nuevo metraje, se puede ver que Wanda no sería la villana principal que en un inicio se creía que era. Este clip se centra en las pesadillas que suelen padecer ambos personajes, hecho que los unirá y que los animará a combatir juntos.

Entre las teorías que han creado los fanáticos, el candidato más probable a ser el gran villano de la película es Sinister Strange, personaje que apareció por primera vez en el tráiler posterior a los créditos de “Spider-Man No Way Home”, el cual es una versión de Strange más oscura.

Asimismo, se cree que los sucesos de “Loki” y “Spider-Man: No Way Home” también tendrán influencia en este multiverso, presentando otros villanos no confirmados oficialmente.



Dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Benedict Cumberbatch, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se estrenará en los cines del país este 4 (preestreno) y 5 (estreno) de mayo.