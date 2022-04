Video: la remontada de Kansas, en un final que refleja el básquetbol en su estado puro

Los Kansas Jayhawks son los campeones de la NCAA. Los dirigidos por Bill Self vencieron a la gran revelación del Torneo, North Carolina Tar Heels, por 72-69, gracias a una remontada en el segundo tiempo (47-29), sumando así su cuarto título nacional en la historia de la universidad.

Ochai Agbaji (12 puntos y muy buena defensa), perimetral proyectado como pick de 1° Ronda del próximo Draft NBA, fue elegido como el más valioso del Final Four.

