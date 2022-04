Tiger Woods aseguró que está listo para Augusta: "Sí, siento que voy a jugar y que puedo ganar"

Lo que era un secreto a voces, finalmente se hizo realidad: la leyenda estadounidense del golf Tiger Woods aseguró estar listo para volver a las canchas, nada menos que en el Masters de Augusta, el primer torneo grande del año.

Catorce meses después de aquel fuerte accidente automovilístico que le provocó serias lesiones en una de sus piernas, el campeón de 15 torneos Major, de 46 años, se puso a prueba físicamente días atrás y, si bien todavía no lo confirmó, aseguró que lo intentará.

"Ahora mismo siento que voy a jugar”, mencionó en la cuenta del PGA Tour. Y fue por más: cuando le preguntaron si se ve capaz de ganar su sexto saco verde, afirmó que sí: “Sí, lo creo”, fue su respuesta.

“Es una cuestión de cómo se va a recuperar mi cuerpo y de lo que mi cuerpo es capaz de hacer al día siguiente. Puedo pegar muy bien, no tengo ninguna duda de lo que puedo hacer en cuanto al golf. Caminar es lo difícil", explicó el californiano, quien afrontará su sexto Martes desde el próximo domingo.

