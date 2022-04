Video: ¿cómo pueden cometerse tantos errores? Por suerte Manu fue a otro partido...

El fin de semana de la NBA para los argentinos resultó especial por la confirmación de que Manu Ginóbili ingresó al Salón de la Fama, más allá de que la competencia continuó, sin minutos de Facundo Campazzo en la victoria de Denver, la cual complicó aún más a los Lakers. También, un abultado resultado entre Minnesota 139-Houston 132 y un juego que pasó un tanto desapercibido -New York Knicks 118, Orlando 88-, en el que se registró el -acaso- peor momento de los últimos tiempos.

El ida y vuelta plagado de errores se desarrolló entre el minuto 9 y 10 del tercer cuarto, cuando los neoyorquinos ganaban 64 a 47.

This Knicks-Magic sequence was full of #Shaqtin moments 😅 pic.twitter.com/l4vy9ya8og

La presencia del 20

Manu Ginóbili estuvo en la victoria de los Spurs ante Portland, por 113 a 92, y el público del AT&T Center lo ovacionó, reconociendo su premio como flamante integrante del Salón de la Fama.

Already know our Spurs Family had to show love to the newest @Hoophall member 💯👋@manuginobili | #PorVida pic.twitter.com/iQuwWdQEvN