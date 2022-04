Dos jugadores de River dieron positivo de COVID-19 y se perderán el debut

El defensor Paulo Díaz y el mediocampista José Paradela dieron hoy resultado positivo de coronavirus y ambos serán bajas para el partido ante Alianza Lima en el debut de River Plate en la Copa Libertadores, que se jugará este miércoles a las 21.00 en la capital peruana.



El parte médico oficial difundido por la entidad 'millonaria' indicó que "tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de Covid-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos".



Esta situación obligó al técnico Marcelo Gallardo a postergar la difusión de la lista de los jugadores convocados para el partido ante el elenco peruano.

Además, el delantero Braian Romero también quedó fuera de los elegido por el Muñeco por una lesión.

ℹ️ [Parte médico] Tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de Covid-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos. pic.twitter.com/0NbT9qmuW6 — River Plate (@RiverPlate) April 4, 2022

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los convocados son los siguientes: Franco Armani, Ezequiel Centurión, Franco Petroli, Jonatan Maidana, Javier Pinola, David Martínez, Leandro González Pirez, Robert Rojas, Emanuel Mammana, Milton Casco, Elías Gómez, Andrés Herrera, Bruno Zuculini.

También Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Juan Quintero, Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Esequiel Barco, Matías Suárez, Julián Álvarez y Flabian Londoño.



El plantel partirá mañana hacia Lima en un vuelo charter que saldrá a las 15.50 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El regreso está previsto para el jueves en turno vespertino.





Por otra parte en el entrenamiento de la jornada, Enzo Pérez y el colombiano Quintero, quienes el sábado pasado ante Defensa y Justicia dejaron el campo de juego con algunas molestias, trabajaron a la par del resto del grupo



Romero, quien no estuvo en la nómina disponible ante Defensa y Justicia, participó hoy sin inconvenientes de la práctica, pero -al no estar al 100 por ciento- se prefirió no incluirlo en la lista de viajeros.



Otros jugadores como David Martínez, que viene de un largo parate por lesión; Santiago Simón, Enzo Fernández y Julián Alvarez, quienes jugaron más del 80 por ciento de los minutos del equipo en lo que va del semestre, integran la lista.



River integra el Grupo F del máximo certamen continental, que también está integrado además de Alianza Lima, por Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil.

Luego del cotejo del miércoles, el plantel regresará el jueves a Buenos Aires para preparar el compromiso con el 'Bicho' de La Paternal, por la Liga Profesional.



El equipo peruano llega con una inactividad de casi tres semanas, y luego de quedar libre y del parate por la fecha de eliminatorias sudamericanas no pudo jugar el fin de semana ante Sports Huancayo por una huelga de transportistas.



Alianza Lima, que viene de perder tres partidos seguidos en la Liga local y marcha decimoquinto en la tabla de posiciones, es dirigido por el argentino Carlos Bustos y cuenta en su equipo con el ex Racing, el delantero Hernán Barco.



Tal como sucedió en las 7 participaciones en Libertadores de la era Gallardo, la primera presentación del equipo 'millonario' será de visitante, donde lleva una serie de 3 empates, 2 derrotas y 2 victorias.



Luego de jugar con Alianza Lima y con Argentinos Juniors, River tendrá su segunda presentación en la Copa Libertadores el miércoles 13 como local ante Fortaleza de Brasil a las 19; y la tercera fecha será el viaje a Chile para jugar ante Colo Colo, el miércoles 27 a las 21.



En tanto, River anunció en las últimas horas que le aplicará derecho de admisión por tiempo indeterminado a 319 hinchas que fueron reconocidos como promotores de distintos actos de violencia en los partidos ante Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors, jugados en el Monumental por la Copa de la Liga Profesional, y en los micros que viajaban a Salta para enfrentar a Deportivo Laferrere por la Copa Argentina.



La medida surge como consecuencia de una investigación realizada en conjunto con funcionarios de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que además les prohibirá el acceso a todos los estadios porteños.



River informó además que aquellos hinchas identificados como promotores de esos hechos de violencia que sean socios o miembros de la comunidad Somos River, serán suspendidos "por tiempo indeterminado y no podrán ingresar a ninguna instalación del club"



Estas 319 personas sancionadas se unen otros 284 hinchas que ya tenían derecho de admisión aplicado en el Monumental desde 2018.