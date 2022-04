El particular look de Justin Bieber en los Grammys abrió la polémica en redes sociales

La noche de los Grammys marcó tendencia no solo en el ambiente musical sino que fanáticos y expertos de la moda se reunieron en redes sociales para debatir sobre la alfombra roja de los artistas. Entre ellos, Justin Bieber y su esposa Hailey.

El cantautor canadiense de 28 años vistió un traje oversize de la reconocida marca Balenciaga, unos zapatos de estilo croc de gran formato, acompañado de unos lentes oscuros que cubrían su rostro. Por otro lado, su esposa Hailey optó por un vestido blanco de Saint Laurent, de corte recto y estilo de novia. Por su particular presencia, fueron nombrados por los espectadores como la "la pareja más cool de los Grammys".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Pero el estilo de los recién casados no fue lo único que dio que hablar, el vestuario de la modelo estadounidense abrió las sospechas de un posible embarazo, debido a su calce holgado. Sin embargo, la joven ya se había pronunciado al respecto en pasadas entrevistas, alegando en declaraciones para la revista "The Wall Street Journal", que ser madre no estaba en sus planes.

Bieber estuvo nominado en ocho importantes categorías, entre ellas "Canción del año", premio que fue entregado al artista Slik Sonic con su canción "Leave the door open". Entre las presentaciones destacas de la noche estuvo Lady Gaga y su homenaje a Tony Bennett, en el que interpretó canciones del álbum "Love for sale", compuesto por ambos artistas.