Lady Gaga rindió homenaje a Tony Bennett en los premios Grammy

Lady Gaga subió anoche al escenario de los Grammys para interpretar las canciones del álbum "Love for sale", compuesto en conjunto con Tony Bennett. El cantautor estadounidense de 95 años no pudo asistir a la gala debido a su retiro de los escenarios en 2021 por su lucha con la enfermedad de Alzheimer.

La artista conmovió al público interpretando canciones como: "Do i love you?" y "Love for sale".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Los premios Grammy son una celebración dedicada a distinguir a artistas de la industria musical en todo el mundo. Gaga y Bennett contaban con 12 y 18 reconocimientos antes de la premiación del día de ayer.

También fue una noche especial para los argentinos. La cantante María Becerra marcó presencia en la gala de los Grammy Latinos, al interpretar sobre el inicio de la transmisión el tema "Qué más, pues?", en el que colabora junto al colombiano J Balvin.

Tras el primer número musical a cargo de Olivia Rodrigo, irrumpieron en el escenario la argentina y el colombiano para su explosiva participación en la ceremonia.