“Quiero ser parte de la historia grande de Olimpo, y para eso hay que ascender”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Ampliación de la nota publicada en la edición impresa)

Se dice de él: “es de otro nivel”, “hoy tendría que estar en un equipo de Primera”, “es distinto, juega y hace jugar”, “es el mejor jugador de la categoría”.

En este bendito torneo Federal intervienen 34 clubes y en todos los planteles hay futbolistas que sobresalen con calidad y jerarquía, por eso no puedo asegurar ni afirmar que Brian Guille, el mago que hoy está haciendo aparecer a Olimpo al tope de las posiciones de la Zona Sur, sea el más destacado en una competencia donde recién van cinco fechas y queda una rueda y media por desarrollar.

“Escucho muchos halagos de la gente, más que nada de los hinchas olimpienses, pero prefiero mantener el perfil bajo y no creérmela”, fue la primera impresión del “titiritero” aurinegro, autor de un gol (golazo, picándola por arriba del arquero) y gestor de tres asistencias en el 5-0 sobre Peñarol de Chimbas, el domingo pasado en el estadio Carminatti.

“Mi idea es seguir creciendo como persona y perfeccionándome como jugador. Olimpo me dio la tranquilidad necesaria para pensar como profesional y hoy estoy disfrutando de lo quiero ser y hacer; ya no entro a una cancha desganado o a ver que pasa”, expresó el 10 olavarriense, con pasado en Racing y ex compañero de Lautaro Martínez.

—En cada nota periodística, cuando te preguntan por vos o quieren saber algo de tu vida, hacés hincapié en que asentaste cabeza: ¿eso incluye haber madurado como jugador?

—Trato de superarme día a día y de mejorar mi rendimiento partido a partido. Soy menos cabeza dura que antes, entiendo lo que pretenden los técnicos de mi y lo que no me sale lo practico hasta que salga. Hoy atravieso un gran presente y mucho tuvo que ver Olimpo, que enderezó mi vida, me protegió y no me hace faltar nada. Sé que el mejor agradecimiento a semejante hospitalidad es el ascenso, y en ese objetivo estoy y estamos enfocados.

—A diferencia de las dos temporadas anteriores, en esta se nota un Guille más comprometido, que va a todas, que arriesga su físico, que no reniega ni reacciona cuando lo maltratan con infracciones violentas o mal intencionadas. Como que ya tenés una plena identificación con Olimpo, ¿es así?

—El club y su gente empujan a que sigamos ilusionados con el objetivo, que es ascender, pero el motor que me hace arrancar todos los días es mi hijo Dionisio (en junio cumple 3 años); por el doy todo y más también. Hoy no lo tengo cerca y lo extraño, pero por él cambié mi manera de vivir, fue quien me hizo ver la realidad de otra manera.

“Elegí un camino, el del bien, y lo voy a seguir hasta que me muera, ya no vuelvo para atrás, y menos que menos a hacer lo que tan mal me hacía y tanto me perjudicaba”.

—Ahora, ¿las noches son para dormir?

—Sin dudas (risas). Trato de descansar, de valorar el tiempo que estoy en casa, y para eso me ayuda tener la cabeza al cien por ciento en el fútbol. Ultimamente me pasa que espero con mayor ansiedad el día del partido, sé que estoy bien y lo quiero demostrar cuando ingreso a una cancha.

—Olimpo es el dueño de tu pase, pero... ¿qué crees que va a suceder el año que viene con este nivel que venís demostrando?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

—No sé, solo pienso en el ascenso, en ser parte de la historia grande de Olimpo; quiero que me recuerden de la mejor manera en algún lado, y el lugar elegido es este club que me hizo creer en mi cuando peor estaba. De lo que vendrá no puedo hablar, soy patrimonio de esta institución y más allá de un título, un trofeo o una medalla, quiero que mi nombre quede grabado en los corazones de todos los hinchas que tanto se ilusionan con volver a lo más alto del fútbol nacional.

Olé, olé, olé...

Aunque en algún otro momento más de un hincha lo quiso gritar a los cuatro vientos, el domingo en el Carminatti sonó por primera vez: “Olé, olé, olé, olé, Guille, Guille...”.

El 10 agredeció levantando su mano derecha y besando el escudo de su camiseta, mostrando definitivamente que se metió de lleno en el corazón del seguidor olimpiense.

“Cuando escuché que coreaban mi nombre me emocioné, se me infló el pecho, es un orgullo, otra cosa no te puedo decir. Es una actitud espontánea de cariño, no lo hacen por obligación, y eso demuestra lo que represento para ellos”.

—Hoy, ¿en qué nivel estás?

—Yyy... No sé, trato de disfrutar el momento, me encuentro motivado y con todas las ganas. Ojalá se den los resultados, podamos ratificar nuestro poderío partido tras partido y sacar a Olimpo de esta divisional.

—Ante Peñarol era un 10 de calificación, pero te bajé a 9 porque no le quisiste dejar el penal a un compañero (Alejo Blanco) estando el partido 5-0 a favor de ustedes. ¿Por qué reaccionaste con tanto egoísmo?

—Merecía que me pongas un 5, estuve mal, no sé que se me pasó por la cabeza. A Alejo le pedí disculpas y le prometí que el próximo lo va a patear él. Soy el designado, pero la ambición de querer hacer otro gol me jugó una mala pasada, se lo tendría que haber dado, sobre todo porque se lo habían hecho a él y el partido estaba definido.

—Sacaron 4 puntos al frente de las posiciones, ¿es la diferencia con la que quieren llegar al clásico frente a Villa Mitre, por la fecha 9?

—La idea es seguir sumando y mantener la intensidad con la que jugamos, falta para el choque contra Villa Mitre, un partido donde no va a importar como llega cada uno.

—¿Cuánto pesa el “cartelito” de candidatos?

—No le doy mayor trascendencia, es mi tercer torneo en el club y siempre fuimos candidatos. Por historia, por grandeza y por plantel, es imposible imaginar otro objetivo para Olimpo que no sea el ascenso. El hecho de haber mantenido una base del certamen anterior nos dio un plus en el comienzo de este, pero no nos podemos relajar porque esto es largo, duro y muy exigente.

—Si Olimpo asciende, ¿te quedás?

—(Pensó dos segundos) Se verá.

59

Presencias. Suma Guille en Olimpo en tres temporadas. Marcó 14 goles, 3 en este torneo que se está disputando.