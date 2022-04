Twitter anunció una actualización muy esperada por todos los usuarios

La red social Twitter les comunicó a sus usuarios a través de su plataforma, mediante un corto tweet, que se encuentran “trabajando en un botón de edición”. Esta opción servirá para editar el contenido una vez posteado, tal como se puede hacer en aplicaciones como Instagram y Facebook.

La decisión de incorporar esta función tiene que ver con la insistencia en los usuarios durante muchos años. En ese entonces, Dorsey (CEO de Twitter) había explicado que querían mantener la política que tenía la compañía: “Empezamos como un servicio de SMS, y como saben, cuando se envía un mensaje no se puede retirar. Queremos mantener la misma sensación que la del primer día”.

we are working on an edit button