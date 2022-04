Speedway: Ampugnani y Boyero, juntos a la par rumbo al sueño mundialista

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Valijas listas, repletas de sueños e ilusiones. El suelo europeo espera a primer hora del domingo por los jóvenes Eber Ampugnani y Damián Boyero, el team argentino que afrontará un nuevo desafío en las grandes ligas del Speedway.

Como tantos en las últimas décadas del deporte en la ciudad y la región, los nóveles pilotos asumirán la siempre difícil misión de hacerle frente a una competencia clasificatoria rumbo a un campeonato mundial.

El pampeano y el casarense, ambos de 21 años, serán de la partida en una de las tres carreras eliminatorias rumbo al Speedway GP U21, a desarrollarse en el Matije Gubca de Krsko, Eslovenia, pugnando por un lugar en el prestigioso certamen.

El oriundo de General Campos asumirá su segunda experiencia de tal naturaleza en el viejo continente, luego de su buena actuación en 2021 en Gustrow (Alemania), cuando finalizó 13° con 3 puntos; actuación por demás decorosa considerando que llegó prácticamente sin rodaje.

En tal sentido, luego de la actividad veraniega y el basto recorrido en pista para los pilotos de nuestro país en los últimos meses, este segundo desafío plantea otro escenario previo para Ampugnani, como también para Boyero.

“Este año voy a tratar de funcionar mejor en la pista. Creería que se puede, pero lo afrontaré sin volverme loco. El haber tenido tanto rodaje este último tiempo es algo que nos va a jugar muy a favor, ya que vamos con otro ritmo y sensaciones arriba de la moto. En 2020 y 2021 prácticamente no se giró nada”, expresó Eber.

“Voy con la experiencia de haber conocido muchas cosas el año pasado, y con la tranquilidad de saber que llego y tengo una moto, cómo manejar los horarios y que vamos a hacer un equipo con Dami. Estoy contento de poder viajar con otro argentino, seguramente será muy lindo compartirlo juntos”, agregó el pampeano.

Tener un compañero de aventura siempre juega a favor. Sobre todo si lleva consigo, como se apuntó, el conocimiento previo de la convocatoria en cuestión.

Ello será fundamental para que Boyero procura compensar el desconocimiento de este mundo tan distinto a lo acostumbrado en nuestra región. Aquí se trata de acelerar en un circuito de primer nivel y medirse, con seguridad, ante futuros campeones mundiales.

“Tenemos la suerte que él (por Eber) ya lo vivió el año pasado y que conoce muchas cosas, así que seguro me sirvan muchas cosas para acortar camino. El mes pasado, antes de la carrera de Bahía, estuvimos girando y entrenando juntos en General Campos, y hablamos un montón de su experiencia. Sobre todo aproveché a sacarme varias dudas del mundo europeo. Trabajaremos juntos para hacer el mejor papel posible”, afirmó Dami, varias veces campeón en 50cc.

La carta fuerte del team nacional en Eslovenia será la presencia del pringlense Nicolás Covatti fuera de pista, haciendo las veces de mánager deportivo y apoyando a nuestros representantes en lo que sea necesario.

Covatti recibirá a Ampugnani y Boyero en Montibello (Italia), su lugar de residencia, y allí les asignará una moto a cada uno para afrontar dicha competencia.

“El año pasado Nico me hizo sentir como de la familia y eso me facilitó mucho todo. Creo que sin él sería casi imposible hacerlo como pretendemos hoy por hoy, y más en estos tiempos. Si viajaba y hacía todo solo, no lo veía posible”, contó Ampugnani.

“Él conoce todo del mundo europeo. Por eso, su aporte nos acorta mucho el camino en varias cosas del día a día, no solo en pista; desde el idioma hasta en las formas de comportarse y manejarse. Eso nos permite enfocarnos en la competición”, agregó.

Para Boyero será aún más importante el acompañamiento humano y logístico de Nico, tal como lo fue en 2021 para Eber en su primera visita al viejo continente.

“Correré con sus elementos y contaré con su asistencia en pista. En lo personal es algo muy importante saber que lo tendré al lado, me dará mucha confianza. Formaremos una especie de equipo con Eber, eso nos ayudará mucho y nos acortará el camino”, expresó Boyero.

“Ahora estoy con mucha ansiedad y emoción. Fue un sueño desde siempre, pero no era algo que veía posible, al menos en este momento. Pero esto es algo que todos los pilotos argentinos siempre soñamos, como lo han hecho varios”, agregó Boyero, estudiante de Maestro Mayor de Obra.

Por razones obvias, aspirar a grandes resultados sería probablemente algo descabellado. Aunque no imposible, por supuesto. Pero, fundamentalmente, Ampugnani y Boyero entienden que la vivencia en puerta representa un enriquecimiento humano en el mayor de los sentidos.

“Mi idea es disfrutar y hacer experiencia, sin pensar mucho en el papel que haga. Conocer todo lo que es el mundo europeo, aprender y hacer una actuación decorosa. Y lo más importante es traerme al país una buena aventura, sin presiones y bien vivida”, confesó el casarense Boyero.

Ampugnani, por su parte, no reflexionó muy distinto que su compañero de viaje: “Por sobre el resultado, como dije en su momento, lo bueno es vivir este tipo de experiencias y traerse vivencias y aprendizaje. Obviamente que ojalá se puede hacer un mejor papel”.