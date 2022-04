La sorpresiva reacción de Benjamín Vicuña ante el nuevo tema de “La China” Suárez

El actor chileno Benjamín Vicuña habló el miércoles por la mañana con Socios del espectáculo (eltrece) y se refirió, entre otros temas, al lanzamiento de “El juego del amor”, la canción de Santiago Celli en la que participa su expareja, María Eugenia “La China” Suárez.

El tema, producido por Ale Sergi y Cachorro López, fue compuesto por Celli años antes de que se diera el Wandagate. Sin embargo, el conductor Rodrigo Lussich sugirió que Suárez podría haber influido en la decisión de elegir ese sencillo de lanzamiento, cuya letra recuerda al escándalo del año pasado con Mauro Icardi. “Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor”, reza parte del estribillo de la canción, que a seis días de su publicación superó el millón de vistas en YouTube.

Enviado por el programa, el cronista Tomás Díaz Cueto fue a buscar a Vicuña a la salida del Multiteatro Comafi en la Avenida Corrientes, donde el artista de 43 años presenció el estreno de Closer, interpretada por su amigo Gonzalo Valenzuela (el elenco lo completan Juan Gil Navarro, Sofía Gala Castiglione y Carolina Peleritti).

El periodista le preguntó al protagonista de El primero de nosotros si había podido escuchar el tema de su ex, a lo que contestó primero con picardía, y luego, con respeto. “¿Sabés que no?”, lanzó. Ante la repregunta de Díaz Cueto, el actor contestó: “No, no lo he escuchado todavía”.

Respecto de si había leído algo acerca del regreso de la actriz ex Teen Angels a la música, Vicuña apuntó: “No, a ver, por supuesto que sé perfecto su lanzamiento, y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”. Luego, aseguró que siempre seguirá en contacto con “La China” por Magnolia y Benicio, los hijos que tienen en común. “Obvio, para toda la vida, por supuesto, con los chicos, que es lo más importante”, subrayó.

Por último, también fue consultado sobre su relación con Roberto García Moritán, marido de Carolina Pampita Ardohain, su expareja anterior a Suárez. Con el mismo espíritu conciliador, el actor repitió: “La mejor. Es un muy buen tipo. Ya lo he dicho varias veces. Ya parece joda”, agregó.

Sin intención de disimular su fastidio, en el momento en que Tomás le preguntó por su madre, el actor evitó contestar y se dispuso a tomarse un taxi para volver a estar con su familia. (La Nación)