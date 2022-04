Juegan El Nacional y Estrella y una racha positiva quedará en el recuerdo

Por Mauro Giovannini

Por historia y por presente, el duelo entre El Nacional y Estrella emerge de la programación en la 19° fecha del básquetbol local de primera división en la rama femenina.

Sin embargo, ambos transitaron caminos diferentes en el actual torneo.

El Celeste se mantiene invicto y ya se aseguró la primera colocación de la fase regular, garantizándose así la ventaja de localía en los playoffs.

Mientras que el auriazul luchó desde el comienzo con la falta de personal. Primero, por el paso de Ana Liz Carcas en la Liga Nacional y a lo largo del certamen, por las ausencias de Agustina Rodríguez, Martina Sojo y Marianella Pye (las últimas dos, de manera definitiva).

En ese sentido, recién en lo que va de 2022 el equipo de Luciano Deminicis encontró la vieja química y consiguió ganar los seis compromisos en fila, incluido el último duelo con el escolta Estudiantes.

Justamente, su última derrota data del 12 de diciembre último, ante El Nacional (43-74, en el Luis Álvarez).

El encuentro de hoy comenzará a las 19.30, como el resto de la fecha, y será dirigido por Marcelo Gordillo y Lucas Andrés.

Además, Estudiantes y 9 de Julio (sin Emilia Fernández y Génesis Habernkorn) se verán las caras en el Osvaldo Casanova, siendo jueces Marjorie Stuardo y Santiago Sabadías.

Mientras que Sportivo Bahiense (ausentes Agustina Disdel, Nerina Muñóz y Martina Errazquín; en duda, Florencia Pulita) y Pacífico se enfrentarán en el Eladio Santos, con el contralor de Alberto Arlenghi y Francisco Irrazábal.

Por último, en el Osvaldo Giorgetti chocarán Puerto Comercial y Leandro N. Alem, arbitraje de Mariano Enrique y Juan Agustín Matías.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 36 puntos (18-0)

2º) Estudiantes, 32 (14-4)

3°) Estrella, 30 (12-6)

4°) 9 de Julio, 27 (9-9)

5°) Sportivo, 27 (9-9)

6º) Comercial, 24 (6-12)

7º) Pacífico, 21 (3-15)

8º) Alem, 19 (1-17).

Estos son los partidos que restan antes de los playoffs:

Fecha 20: Estrella-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, L. N. Alem-Estudiantes y Pacífico-Comercial.

Fecha 21: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizada la fase regular, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.