Estrella le puso pimienta a la definición del torneo de Primera femenino

La 18° fecha del básquetbol local de primera división en la rama femenina permitió sacar varias conclusiones, tal como se preveía.

El Nacional alcanzó el "1" rumbo a los juegos eliminatorios.

Estrella reafirmó su poderío y se metió en la discusión, al derrotar a Estudiantes.

Y Sportivo y 9 de Julio quedaron muy bien posicionados para luchar mano a mano por quedarse con el 4° puesto.

Guillermina Rial (11) y Ailín Larrosa (14) luchan en lo alto

El Nacional no tuvo problemas para superar de visitante a Pacífico, estirar su invicto a 18 partidos y adueñarse de la ventaja de localía para los playoffs, aún con tres fechas por delante.

Las cinco iniciales del celeste lograron el doble dígito de puntos: Belén Tombesi (20, 10 rebotes), Paulina Lazar (20, 7 tableros, 5 asistencias), Paloma Vecchi (14, 8 recobres), Aldana Chcair (13) y Nadia Vrizz (12, 6 pases gol). En el verde sobresalió la tarea de Tiziana Giannechini (12) y Juliana Salvarezza (8 y 11 recobres).

Larrosa comanda la ofensiva alba ante Ana Liz Carcas

Además, en el Luis Álvarez, Estrella dejó en claro que cada día se parece más al viejo equipo que luchó (y ganó) finales ante El Nacional, más allá de contar con un plantel reducido.

El auriazul le ganó a Estudiantes por 70 a 65 y estiró su racha victoriosa a seis juegos. Además, la derrota del albo fue la primera en el torneo contra un equipo que no se llama El Nacional.

Los buenos porcentajes (9-13 t1, 17-37 t2 y 9-20 t3) y los cuartos pares (35-17, el segundo y 16-11, el último) le dieron el triunfo al equipo de Luciano Deminicis.

Brillaron Ana Liz Carcas (20 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias), Guillermina Rial, María Marcocci y Noelia Gil (todas con 15 unidades). En tanto, el goleo visitante fue liderado por Royel Maurer (17), Josefina Brossard (6) y Ailín Larrosa (16).

La defensa de Estrella obliga a Candelaria Lauman a soltar la bola

Por su parte, Sportivo Bahiense sacó adelante un duro compromiso al derrotar en el Eladio Santos a Puerto Comercial, por 58 a 53, y quedó bien parado para luchar por el 4° lugar rumbo a los playoffs.

Tres jugadoras anotaron 10 tantos en el tricolor: Agustina Kenny, Nerina Muñóz (9 tableros) y Juana Casali. Mientras que Cinthia Márquez fue la goleadora de la noche, con 20 unidades para la visita (más 10 rebotes).

Por último, 9 de Julio logró la victoria y la máxima anotación del torneo, al superar por 107 a 30 a Leandro N. Alem. La marca anterior la tenía El Nacional, con sus 104 ante Comercial de la 16° fecha.

Ileana Corvalán (20), Catalina Arena (17) y Ludmila Fernández (16) sumaron los puntos más gruesos en el dueño de casa; al tiempo que Alexia González anotó 10 unidades en la visita.

Lauman gira por línea de fondo, ante María Marcocci

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 36 puntos (18-0)

2º) Estudiantes, 32 (14-4)

3°) Estrella, 30 (12-6)

4°) 9 de Julio, 27 (9-9)

5°) Sportivo, 27 (9-9)

6º) Comercial, 24 (6-12)

7º) Pacífico, 21 (3-15)

8º) Alem, 19 (1-17).

Carcas es encerrada por las hermanas Josefina (9) y Juliana Brossard (8)

Estos son los partidos que restan antes de los playoffs:

Fecha 19: Estudiantes-9 de Julio, El Nacional-Estrella, Sportivo-Pacífico y Comercial-L. N. Alem.

Fecha 20: Estrella-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, L. N. Alem-Estudiantes y Pacífico-Comercial.

Fecha 21: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizada la fase regular, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.