Aníbal Fernández: "Ciudad autorizó el ingreso de los tractores. Nosotros no tenemos nada que hacer"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recordó hoy que el Gobierno nacional "no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires" --excepto en lo que corresponde a la custodia de espacios federales-- y sostuvo que que no impedirá el ingreso de los tractores de los productores, que ya fue autorizado por el gobierno porteño, y sostuvo que Nación no tiene "nada que hacer".

En el marco de una rueda de prensa realizada en Casa de Gobierno, el funcionario se refirió a la protesta de ruralistas autoconvocados anunciada para mañana al Obelisco y la Plaza de Mayo, y sostuvo que las fuerzas federales sólo cuidarán los espacios que le corresponden.

"Esta mañana nos comunicamos con el ministro (de Seguridad porteño, Marcelo) D'Alesandro, quien me comunicó que ellos autorizaron el ingreso de los tractores, por lo cual nosotros no tenemos nada que hacer entonces. No vamos a participar, solo (lo haremos) cuidando los espacios federales como corresponde. Lo otro lo hará la Ciudad de Buenos Aires, con el permiso que otorgó, y la Policía de la Ciudad", afirmó Fernández.

En ese sentido, dijo que su declaración realizada anoche -cuando respondió "Ni lo sueñen" al ser consultado sobre el ingreso de los tractores a la ciudad- se limitaba a “tres palabras” y que debía entenderse bajo la idea de que la Ciudad aún no había hecho pública su decisión de brindar la autorización para la marcha.

"Con la Ciudad, somos asistentes, ayudamos en todo lo que nos solicitan en tal sentido”, explicó y afirmó “que si le permitieron el ingreso, ingresarán".

Al ser consultado por una opinión de corte político sobre el asunto, Fernández dijo que "el campo no está pasando un mal momento, como no está pasando un mal momento buena parte de la generación de riqueza en la Argentina”.

Además dijo que las políticas actuales “no tienen nada que ver” con las aplicadas hace una década, criticó las declaraciones del empresario rural Luis Miguel Etchevere -quien las comparó con la resolución de la 125- y señaló que el ministro de Economía, Martín Guzmán, ya aclaró que no habría suba de retenciones.

Sobre el proyecto del impuesto a la renta Inesperada, recordó que es una política que se está debatiendo en todo el mundo y que sólo se aplicará en casos muy puntuales. (Télam)