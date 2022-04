"Nick", el robot del bahiense César Turturro, dará la vuelta al mundo

Anahí González Pau

De todas las habilidades-capacidades (tecnológicas, artísticas, de iniciativa y liderazgo) que tiene el director bahiense César Turturro, especializado en VFX (efectos visuales) y autor de producciones reconocidas internacionalmente, hay una que lo distingue: siempre piensa en grande.

Por eso, luego, los resultados son también grandes; como en este caso, que su cortometraje Nick (de Ciencia Ficción /drama) acaba de recibir una mención oficial en el festival Short of The Year que le permitirá darse a conocer en 50 festivales de cine alrededor del mundo.



Él es el famoso "Nick".

Al ver a Nick, o a sus anteriores producciones, ya sea las de Ciencia Ficción, como Invasión 2040 (que tiene miles de vistas en su canal de YouTube) o documentales como “1982 Malvinas: la guerra desde el aire”, que realizó junto a Claudio Meunier para The History Channel Latinoamérica, parece mentira que la mayoría de sus locaciones sean de nuestra ciudad y alrededores, así como gran parte del recurso humano. Por sus características y calidad, parecen productos de la industria de Hollywood.

Sin embargo, tanto los rodajes como el guión y la post producción han tenido lugar en nuestros pagos. Hoy apunta a plataformas como Netflix o Amazon para llegar a públicos más amplios.

“Siempre me gustaron las películas de Ciencia Ficción con drama, no las novelas con ciencia ficción. Me gusta el drama de películas como Alien o Distrito 9”, dijo.





En cuanto a Nick, el personaje principal del cortometraje que recibió la mención, y que tuvo muy buena recepción, se trata de un robot humanizado por una humana (ambos en un contexto futurista) que trata de salvarlo del exterminio. Por eso lo disfraza y lo convierte en una mezcla de Morgan Freeman y Bob Marley, con una estética entre rockera y bohemia. Nick podría ser parte de un largometraje, de hecho; un estudio de Colombia está gestionando su financiación.

Nick expande el universo presentado en Invasión 2040, serie que narra la guerra entre los humanos y unos (nada amistosos) Robots Gigantes, misteriosos invasores. En este contexto, los científicos humanos llevan adelante una carrera contrarreloj para diseñar la inteligencia artificial necesaria para defenderse de los ataques. Mientras tanto, militares y paramilitares, son parte de los sangrientos enfrentamientos.



El equipo en pleno rodaje de "Nick".

Nick viene de aquel universo. Fue uno de esos robots que brindó ayuda a los humanos pero que ahora es visto como una amenaza hasta por sus antiguos aliados; menos por ella: la chica. Y decir más, sería spoiler.

Es carismático y de estos tiempos. Protector, sensible, aparentemente justiciero y buen bailarín. Anteriormente era amarillo y metálico. Ahora, tiene una impronta afro-bohemia (es de color, tiene barba blanca y rastas).

En sus comienzos, inventó con lo que tenía a mano sus propias grúas

Para César Turturro los desafíos que encara en un proyecto se vuelven tanto o más importantes que el proyecto mismo. Quizás, por eso, sus universos, personajes e historias tienen tanta repercusión. Y va por más.

Desde sus inicios, en el campo audiovisual, primero, y cinematográfico, más tarde; todo lo que aparece en su cabeza tiene que salir de ahí, cueste lo que cueste, estén o no estén dadas las condiciones o los recursos. Lo que no sabe, lo aprende; las herramientas que no tiene, las consigue o las inventa.

Ahora “juega” con un equipo de sensores, que trajo desde Miami, que se adhieren a distintas partes del cuerpo humano para copiar sus movimientos. Esto le permitirá crear movimientos originales que podrá aplicar a sus personajes 3D.



Rodaje de La Guerra desde el aire. César es el primero a la izquierda, sentado.

Si bien hoy tiene equipos (humanos y tecnológicos) que le permiten lograr una mayor calidad en sus diseños audiovisuales, siempre aparece algo nuevo: y no se queda atrás.

En pandemia, aprendió a manejar un software que le permitió crear escenas de Invasión 2040 que antes no había podido concretar, como peleas entre robots gigantes y robots creados por humanos. La misma compañía, al conocer su trabajo, le otorgó un "Epic Mega Grant" por el proyecto, algo así como un Oscar para la animación y los efectos visuales. Así consiguió los “adornos” que necesitaba para seguir adelante con sus ideas.

Pero antes de tener todos estos “juguetes” inventaba sus propias herramientas para solucionar cuestiones que se iban presentando, por ejemplo, algo que siempre lo obsesionó: el movimiento de la cámara.



El N35 (antes de ser Nick), premiado.

Empezó a filmar siendo un adolescente cuando, junto a su cuñado, participaba de la cobertura de eventos sociales como cumpleaños, aniversarios y fiestas de 15.

“La mejor forma de aprender es filmando. Al terminar la secundaria ya había fabricado unos aparatos para andar con la cámara caminando, unos brazos metálicos que se enganchaban a la cintura”.

También fabricó de forma artesanal una grúa de televisión, con cables, contrapesos y piñones de bicicleta.

“Era medio peligrosa, porque a veces perdía un poco de estabilidad, pero funcionaba”, contó entre risas.



Crédito: Tomás Bernabé -La Nueva.

Así llegó su productora Creavisión y realizó las primeras entregas del programa De Shopping, con la conducción de Lorenzo Natali. A los 18 empezó a editar con una placa para capturar video en la computadora, cuando casi todo el mundo editaba con dos caseteras.

Autodidacta, en tiempos en los que no había tutoriales ni información en internet, fue abriéndose camino a fuerza de experimentar.

Siempre se ganó la vida en el mismo rubro: hizo programas de TV, publicidades para LU2 y FM Ciudad y videos institucionales.

A los 24 años, junto a su amigo Fernando Acuña, realizó su primera película “1982, estuvimos ahí”, donde comenzó a mezclar animaciones e imágenes reales.

La hizo por gusto, porque le llaman la atención las historias de pilotos, aviones (fanático de Top Gun) y de guerras. Tiene como referencia a un primo hermano de su papá que estuvo en el ARA General Belgrano, aunque no lo conoció.

Para hacer la película consultó a varios pilotos en base Aeronaval de Espora y filmó desde el aire. También, en el 5º Cuerpo del Ejército.

Hicieron el guión, de ficción, con los veteranos de Malvinas, basándose en una historia que circula sobre un portaaviones inglés. Se proyectó en el Bahía Blanca Plaza Shopping y en el Teatro Don Bosco.

“Dos o tres veteranos después de verla me vinieron a saludar con los ojos húmedos, no me olvido más. Cuatro años después dirigí el documental con History, con quienes sigo trabajando en animación”, contó.

“Me defino como director porque me gusta contar historias pero también hago cámaras y animaciones. Pienso algo como director pero también escribo el guión desde el lado técnico. Nick es el proyecto más prolijo y el que más respetó el guión al pie de la letra”, dijo.

Su incursión en el Fanfilm (cortos hechos por fanáticos, sin fines de lucro) fue con Robotech, en 2012. Unió lo bélico con la robótica y sus gustos de la infancia.



En el panel de Robotech, en la ComicCon, en California.

Pidió los derechos de autor a sus dueños en California, cortó la Avenida Alem y empezó a filmar y a dirigir sobre este dibujo animado conocido internacionalmente.

“Hay algo que no tiene precio y es la motivación: es lo que te da la energía para aprender”, dijo.

En Japón (donde compartían derechos con California) algo pasó y le pidieron un “cese y desista”, una carta documento que lo obligó a borrar los únicos dos capítulos publicados en su canal de YouTube.

Después de esa experiencia decidió que ya no copiaría más mundos, la próxima vez los crearía. Y así nació todo lo que llegó después, y se convirtió en la plataforma que lo impulsa, con apoyo de su familia, profesionales y amigos, a seguir soñando en grande.

César es hijo de Elsa García y Eduardo Turturro. Tiene dos hermanos: Nicolás y Paula. Cursó la primaria en el Colegio Claret y la Secundaria en la ENET Nº1 de nuestra ciudad.

Nick, textual

“Fue un gran trabajo en equipo, que disfrutamos mucho hacer, además de probar nuevas técnicas de renderizado y VFX. Utilizamos 100% Unreal Engine y After Effects. Se utilizó tecnología de VP (virtual production) para el rodaje, también adoptamos el lenguaje en inglés 100% doblado por profesionales extranjeros”, dijo César Turturro y aclaró que es no es apto para niños porque contiene lenguaje adulto y escenas violentas.

Gen: Scifi / DRAMA

Duration: 5:30 Min

LANGUAGE: ENGLISH

Escrito y Dirigido: Cesar Turturro

Elenco: IARA CASARIEGO Y PABLO WOHL

Producción técnica y Director de Fotografía: Juan Nuñez, (El Circulo Producciones)

Maquillaje y fx: Majo Felli

Cámaras: Juan Nuñez, Franco Zoratti, Nacho Mendizabal y Cesar Turturro

PARA VER EL CORTO E INFO:

https://www.creavisionfilms.com/nick