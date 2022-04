La Liga Cultural Pampeana puso primera con muchas emociones

A puro gol y con mucha presencia de futbolistas de Bahía y la región, se puso en marcha la temporada 2022 de la Liga Cultural Pampeana, Zona Sur.

El último campeón UD Bernasconi debutó con un contundente triunfo ante Sportivo y Cultural por 3 a 0 en el clásico zonal.

Marcelo Iturriaga, Javier George y Nicolás Sereno Lezcano anotaron los tantos del ganador, mientras que en el conjunto de Genral San Martín fueron iniciales Gastón Valentini (ex Sansinena), Ezequiel Rossi (ex Olimpo), Alejo Rath (ex La Armonía) y Agustín De León (ex Bella Vista).

Además, Independiente de Jacinto Aráuz superó como local a Pampero de Guatraché 3 a 2.

Para el Burgués anotaron Joaquín Rivero --2, el segundo de penal-- y Leonel Martens, mientras que Enzo Gaiger y Nicolás Kirof descontaron para La Estrella.

En Independiente fueron iniciales Ever Correa y Blas Valcarcel.

Por su parte, Club Darregueira venció en casa a Unión de Villa Iris 3 a 1, con goles de Sebastián Fuentes (ex La Armonía), Sebastián Marlía (ex Liniers) y Nahuel Cornou (ex Sansinena), mientras que Federico Barrientos descontó para el Panza Verde.

En el vencedor también jugaron Mauro Risueño, Federico Marlia y Maximiliano Garrido.

En la escuadra albiverde se alistaron Misael Petercic, Israel Colihuinca, Nicolás Pucci, Ignacio Floricich, Manuel Ehulech y Emiliano Jofré.

Otro que debutó a pie firme fue Huracán de Guatraché, que goleó en su escenario a Villa Mengelle 4 a 1.

Lautaro Díaz, Ignacio Schneider, Juan Mugabure y Lautaro Quijada facturaron para el Globo. Descontó Tomás Matir, de penal.

En Villa Iris, Argentino de Darregueira pisó fuerte y se impuso a Rampla Juniors por 3 a 0.

Matías Schwab, Diego Atler y Maico Rodríguez anotaron los goles de la formación que tuvo entre los once a Sergio "Chucho" Escudero, Joaquín Viera y Lisandro "Polilla" Fernández.

En Rampla se alistaron Marcos "Rulo" Ibarra, Franco Lepe, Facundo Ginesi, Ariel Jara y Dante Pekel.

Finalmente, Unión de Campos vapuleó como local a Deportivo Alpachiri 4 a 1, con goles de Iván Lezcano, Jonathan Tello, Tomás Rebol y Genaro Garilanz. Maximiliano Lara descontó para la visita.

En el vencedor estuvieron presentes Franco Gutiérrez, Adrián Grassi y Gonzalo Medrano.