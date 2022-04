9z es el primer equipo argentino en clasificar a un Major

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Hay pocas que tocan tanto el ADN nacional como el mate, el fútbol y el Counter Strike. Y es por ese motivo que esa máxima clasificación se vivió de tal manera que el Jefe de Gobierno de Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, felicito a los jugadores que lograron tal logro.

Felicitaciones a @9zTeam!! Primer equipo argentino de #Esports que logra clasificar al mundial de #CSGO 💪 El Obelisco se ilumina de violeta para celebrarlo⚡️ https://t.co/FjPrSLsBAI — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 16, 2022

El Major Antwerp se celebrará desde este 9 de mayo en Bélgica, y en conmemoración pudimos ver algo totalmente inesperado y anhelado por quienes seguimos este deporte hace tiempo: un tributo rendido a sus heroes en el máximo monumento a nivel nacional, El Obelisco.

Como siempre estamos orgullosos de todos los logros de nuestros representantes a nivel nacional, y creemos que ya no quedan dudas sobre la mesa de que los deportes electrónicos no son el futuro, si no el presente de nuestra sociedad.

Queda en nosotros seguir educando a quienes se rehúsan a verlo, y en terminar de afianzar los vínculos necesarios para poder brindarle a quienes vienen detrás nuestro la posibilidad de que este camino no sea tan pedregoso como lo fue para mi generación, y las que vinieron antes. Ese es desde El Cubil del Mal nuestro mayor deseo.