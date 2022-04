"Siempre, aunque cueste, el viento va a favor de los soñadores"

Laura Gregorietti

Alejo tiene 27 años y se presenta en su Instagram como un artista "autodidacta" y con una frase que lo representa por completo: "Soñando sueños que ningún mortal se atrevió a soñar antes".

"Me siento muy identificado con la frase que está en mi perfil. Una vez me dijeron 'no sé para que soñás tanto si la mitad de las cosas no las vas a poder cumplir'. La verdad que nunca hice caso, siempre proyecto, no me quedo con cosas chicas y creo que a veces a mi gente le da miedo cuando tengo un objetivo faraónico por temor a que me frustre. Creo que cualquier sueño es posible, solo que lleva tiempo y mucho trabajo. También una cuota de fe y algo de suerte. ¿Para qué sirven los sueños? Para que vivir valga la pena", reflexiona.

Nacido el 13 de febrero de 1995 en Bahía Blanca, Alejo siempre vivió en Villa Mitre.

"Mis papás viven frente a mi casa. Mi mamá es docente y mi papá, comerciante. Tengo un hermano de 12 años y, por supuesto, y por suerte, mi familia y mi grupo de amigos son mi primer club de fans". Cuenta entre risas.

Se define como "autodidacta" porque salvo las materias artísticas de la escuela, nunca fue a clases de arte.

"Dibujar me nació desde chico. Casas, autos, personajes, siempre me recuerdo pintando algo. Es incalculable las hojas que he gastado, pero siempre el arte fue lo que me divirtió. Es más, seguramente es el rasgo de niñez que aún conservo".

Las posibilidades de haber heredado este talento artístico crecen si se menciona que su abuelo materno, Héctor "Titi" Santarelli, también pintaba y nunca había ido a aprender alguna disciplina artística. Por otro lado, su tatarabuelo Federico J. Wortelboer, fue un periodista afincado en Bahía y uno de los dueños del Diario "El censor".

"Hago un poco de todo. Siempre digo que voy por temporadas. Hay veces que me da más por la pintura, otras, como ahora que ando con poco tiempo, directamente dibujo sobre un cuaderno y pinto en acuarela. Podría decir que hago lo que me sale de adentro, me resulta muy difícil hacer algo por encargue. Soy muy reacio a la perfección. Admiro muchísimo a la gente que lo hace, pero lo mío va por otro lado. Mis 'pasiones del alma' se plasman en lo que hago y soy un ferviente defensor de que 'la imperfección es belleza'".

Define su técnica como "muy mixta": acuarela, oleo, acrílico, lápices. "Si tengo un momento de inspiración, lo aprovecho con los elementos que tenga cerca".

"Y las frases motivadoras son un disparador para cada dibujo o pintura. Muchas son de gente que admiro, otras me salen solas. Trato de ayudar a los demás, empujarlos a hacer lo que realmente quieran. Con el tiempo te das cuenta que no todos son uno mismo, hay una careta (te podes dar cuenta o no) que te saca la transparencia. Todos los días trato de ser yo mismo en todos lados donde concurro, se que a veces molesta, pero no me importa mucho porque sé que 'ser uno es ganar'".

Fanático de los muebles antiguos, Alejo armó su estudio en su casa, donde creó un espacio destinado al arte.

"No creo en lugares en el Mundo, creo que esa afirmación es uno mismo cuando está bien. Pero el estudio se acerca bastante. Creo que es una especie de "templo" donde no solo pinto sino que también donde tomo muchas decisiones. En ese espacio, además de tener varios muebles antiguos, están muchos objetos de mis ancestros. También está mi gata 'Violeta', que es una herencia de mi abuela. Tiene 12 años y es una gran compañía, siempre es bueno saber que alguien te está esperando cuando llegas a casa".

Uno de los cuadros de Alejo, "La vida y los colores" fue seleccionado para exponer en la bolsa de comercio en 2018 y en marzo de 2019, tuvo la posibilidad de presentar la exposición "Autodidacta" en la Cooperativa Obrera.

"Actualmente estoy con ganas de exponer, pero me cuesta conseguir sala. Recién ahora se está reactivando todo y espero poder presentar una nueva muestra este año. Tengo mucho para mostrar. El arte se comparte, sino no vale la pena. En este tiempo vendí una obra, y todas están en venta pero es difícil y un problema para toda la gente que se dedica al arte es lograr que te paguen lo que realmente vale. Además -creo que lo principal- es muy dificultoso imponer un estilo propio".

La inspiración, va y viene y Alejo se sienta y después, piensa en lo que va a dibujar.

"Soy un obsesivo de las cúpulas. Me parece algo tan bien logrado, tan esbelto. Me fascinan las construcciones antiguas, es algo que mantengo inalterable desde chico, esa grandiosidad que le dan las molduras y las alturas de los techos no tienen igual. Los retratos, algunos, son de gente que admiro (Charly, Piazzolla, María Elena Walsh) otros, realmente no sé quien son, salen del fondo de mi inconsciente. Lo que es con detalle lo heredé de mi paso por Arquitectura, tengo la mitad de la carrera y si me preguntan hoy, digo que no voy a volver, pero por ahí mañana cambio de opinión, Mi vida ahora fue por otro rumbo. Trabajo en el Colegio de Farmacéuticos y estoy terminando la Licenciatura en Administración, otra deuda que tenía pendiente".

El balance de Alejo es siempre positivo. Cuenta que trata de disfrutar el momento, sin importar el lugar o la compañía, porque siempre se queda con una enseñanza.

"Me gustan muchas cosas, hay veces que pienso si me va alcanzar la vida para hacer todo lo que quiero, y yo creo que sí, si hasta ahora pude ¿Por qué no? Trato de disfrutar cada momento esté donde y con quien esté, de todo aprendo algo. Soy un afortunado porque siempre hice lo que quise, pero principalmente porque quiero lo que hago y tengo la certeza que siempre, aunque cueste, y no vea el resultado en lo inmediato, se que el viento va a favor de los soñadores", concluyó.

Las obras de Alejo se pueden ver en el link https://www.instagram.com/alejoriega.arte/