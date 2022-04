Hora, TV y formaciones: Boca juega un partido clave ante Always Ready

Boca Juniors recibirá hoy al sorprendente Always Ready de Bolivia, que debutó con un triunfo sobre Corinthians, en un partido determinante para el futuro del "xeneize" en el Grupo E de la Copa Libertadores de América.



El partido, correspondiente a la segunda fecha, comenzará a las 19.15 en La Bombonera, con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y será televisado por Fox Sports y Star+.



Los hinchas "xeneizes" volverán a La Bombonera a vivir un partido copero después de más de dos años: la última vez fue el 10 de marzo de 2020 ante Independiente Medellín, de Colombia, por la segunda fecha de la fase de grupos: fue triunfo boquense por 3-0, antes de las restricciones por la pandemia de coronavirus.

La ausencia del público, sin embargo, no perjudicó deportivamente a Boca ya que de los últimos seis partidos que jugó en La Bombonera por Copa Libertadores no perdió (tres victorias y tres empates) y tampoco recibió goles.



El primer compromiso de local del equipo de Sebastián Battaglia en la Libertadores 2022 será determinante para su futuro.



La derrota en el debut en Colombia ante Deportivo Cali (2-0) no dejó mucho margen y las dudas en torno al ciclo de Battaglia cada día aumentan más.



El "xeneize" tampoco pudo mejorar su imagen en la Copa de la Liga, ya que el sábado a la noche empató sin goles en Liniers ante un equipo alternativo de Vélez.



La presencia de Agustín Almendra en la lista de buena fe de la Copa Libertadores pese a su altercado con Battaglia y su posterior regreso a la actividad en la reserva -con gol y pedido de disculpas- tampoco ayudó al cuestionado entrenador.





Los números del jugador con más títulos en la historia de Boca son positivos, ya que de los 33 partidos oficiales, ganó 17, empató 10 y solo perdió 6. Y conquistó la Copa Argentina a fin del año pasado, tras superar a Talleres por penales, pero la deuda sigue siendo en el juego.



Boca seguirá sin contar con los jugadores suspendidos por la Conmebol tras la polémica eliminación ante Atlético Mineiro en la edición pasada: Carlos Izquierdoz (también lesionado), Sebastián Villa, Marcos Rojo, Diego "Pulpo" González y Javier García.



Lo positivo para el cuerpo técnico es el regreso de Guillermo "Pol" Fernández, quien ya lució recuperado tras jugar más de 60 minutos el sábado pasado en el estadio José Amalfitani.



El mediocampista fue uno de los puntos altos del equipo de Battaglia en los mejores pasajes del año, que fueron los triunfos ante Estudiantes en La Plata y en el Superclásico contra River Plate en el estadio Monumental, ambos por 1-0.



La duda pasa el jugador que ocupará el sector derecho del mediocampo, donde Cristian Medina sigue siendo la primera opción pero compite con Jorman Campuzano y el juvenil Gabriel Vega, de buen rendimiento en su primer partido como titular.



En la defensa habrá un cambio obligado ya que el peruano Carlos Zambrano volvió de Cali con un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y, Nicolás Figal, quien iba a ser su reemplazante es duda por un problema físico.

En la ofensiva seguirá el paraguayo Óscar Romero como enganche junto a Exequiel Zeballos y Darío Benedetto, quien buscará marcar su primer gol en la Copa Libertadores desde su esperado regreso al club después de tres años en Europa.



Always Ready protagonizó una de las sorpresas de la fecha inaugural de la Libertadores, ya que derrotó a Corinthians, de Brasil por 2-0, en la altura de La Paz.



La figura del equipo boliviano es el delantero argentino Marcos Riquelme, quien abrió el marcador y luego aportó una asistencia para la histórica victoria.



El bonaerense de Pilar, de 32 años, jugó en Fénix y Olimpo en nuestro país pero su carrera la desarrolló en Sudamérica donde ya superó el centenar de goles.



Riquelme, quien viene de marcar un triplete por el torneo local, admitió ser hincha de Boca y fanático del ídolo y actual dirigente "xeneize" que tiene su mismo apellido.



Otras caras conocidas del conjunto de "La Banda" roja son el defensor camerunés Marc Enoumba, quien se nacionalizó boliviano y juega en el seleccionado; Juan Carlos "Conejo" Arce, un histórico de la "verde"; y Alejandro Chumacero, apodado "Chumasteiger" por su parecido con el exvolante alemán Bastian Schweinsteiger.



Será el primer enfrentamiento entre Boca Juniors y Always Ready pero el club ganador de seis Copa Libertadores nunca perdió contra un equipo boliviano como local en la Copa Libertadores, con 11 victorias y 3 empates.



--Posibles formaciones



-Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Gastón Ávila y Frank Fabra; Cristian Medina o Jorman Campuzano, Guillermo Fernández y Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto. DT: Sebastián Battaglia.



-Always Ready: Arnaldo Giménez; Marc Enoumba, Alex Rambal, Nelson Cabrera y Enrique Flores; Sergio Adrián; Gustavo Cristaldo, Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo; y Marcos Riquelme. DT: Eduardo Villegas.



-Hora: 19.15.

-Estadio: Boca Juniors.

-Árbitro: Gustavo Tejera.

-TV: Fox Sports y Star+.