Netflix lanzó el tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things

De cara al estreno de la primera parte de la cuarta temporada de Stranger Things, que estará disponible a partir del 27 de mayo, Netflix lanzó el primer tráiler completo, que deja ver que se trata de una entrega mucho más oscura, en la que Eleven -interpretada por Millie Bobby Brown- tendrá un rol fundamental en la guerra contra el "Otro Lado".

"Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado", reza el adelanto que publicó la plataforma junto al anticipo de 3 minutos y medio.

Cabe recordar que los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, anunciaron que esta nueva entrega sería "el principio del fin". "Después de nueve guiones, más de ochocientas páginas, casi dos años de rodaje, miles de efectos especiales y casi el doble de horas que nos tomaron las anteriores, finalmente la cuarta temporada de Stranger Things está lista. Sin dudas, ha sido la entrega más difícil, pero también la más gratificante. Todos los que trabajamos en ella estamos muy orgullosos de los resultados y estaos contando los minutos que nos faltan para compartirla con ustedes", manifestaron en una carta abierta.

"Hace siete años, esbozamos el arco argumental entero de Stranger Things. En ese momento, pensamos que íbamos a necesitar cuatro o cinco temporadas para contar esta historia. Aunque cuatro no serán suficientes (y ya verán por qué), cada vez estamos más cerca de la épica conclusión. Stranger Things 4 será la penúltima y Stranger Things 5 marcará el final", explicaron.

Pero además, en una entrevista reciente, los hermanos aseguraron que la serie tendrá un gran despliegue al punto de parecerse a Game of Thrones, uno de los grandes éxitos de los últimos años. "La llamamos en broma nuestra temporada de Game of Thrones porque está muy dispersa, así que creo que eso es lo único o lo más exclusivo de la temporada. La familia de Joyce Byers se fue al final de la temporada 3. Están en California; siempre quisimos tener esa estética de suburbio estilo E.T., que finalmente pudimos hacer este año en el desierto. Luego tenemos a Hopper en Rusia; y luego, por supuesto, tenemos un grupo que permanece en Hawkins. Así que tenemos estas tres historias, todas conectadas y entretejidas, pero son tonos muy diferentes", señaló Matt.

Mientras que Ross destacó: "No sabíamos qué tan grande iba a ser la temporada, y ni siquiera nos dimos cuenta hasta que estábamos a la mitad, solo en términos de cuánta historia queríamos contar esta temporada. Game of Thrones es una cosa a la que hemos hecho referencia, pero también para nosotros realmente de lo que se trata son las revelaciones, en el sentido de que realmente queríamos comenzar a darle a la audiencia algunas respuestas".