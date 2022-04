Granos e insumos: ¿Por qué la Argentina se encuentra ante el muro de la escasez?

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

—Contexto internacional: Preocupante carencia de energía, insumos y alimentos provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.

—Contexto local: Falta de dólares para liberar importaciones. Se requiere financiamiento y creatividad para no repetir recetas agotadas.

Al elaborar estas conclusiones, Mónica Ortolani, consultora de mercados granarios, concluye que ambos frentes sitúan a la Argentina ante el muro de la escasez.

“Por el lado de los insumos, en la actual campaña muchos productores habían podido anticipar su compra y aprovechar buenos precios, justo antes del sorpresivo aumento motivado por la crisis energética”, comentó.

“La menor disponibilidad de gas que, precisamente, tenía como actor principal a Rusia, ya encendía luces amarillas sobre su importancia geopolítica”, añadió.

“Por el lado de los precios de los granos, lo interesante es mirar el vaso medio lleno y salir de la inmovilidad que produce el dolor de haber perdido el tren que traía un trigo a 335 dólares; un maíz a U$S 306 y una soja impensada a U$S 475", describió.

“Con sólo observar a cuánto cotizaban en el MATba, a cosecha, al momento de sembrar, de sus máximos, la cotización actual y calculando las diferencias nominales, uno no puede dejar de sorprenderse”, indicó.

La contadora Ortolani dijo que el objetivo del análisis es poner foco en las posibilidades que aún se pueden aprovechar, que son superiores.

“Está claro que si necesitás comercializar granos para cumplir con las obligaciones comerciales, financieras o solventar costos de estructura, hoy estás en mejor situación desde las iniciales proyecciones que llevaron a embarcarte en la siembra”, dijo.

El análisis cultivo por cultivo de Ortolani, quien además es titular de tonicaonline.com.ar y docente de AgroEducación, es el siguiente:

En trigo

“Al momento de implantarlo cotizaba futuro a 204 dólares (la tonelada). A un disponible a U$S 316, ahora (por la última semana) se puede capturar U$S 112 adicionales a los proyectados. Dicha variación es 5,9 veces más que los —19 U$S que se escaparon desde sus máximos”.

En maíz

“Aquí la cuenta es menos sabrosa, aunque tiene lo suyo. Considerando un maíz de primera que, al momento de siembra, cotizaba a cosecha a 192 dólares, obtener U$S 264 permite atrapar en tu mano U$S 72. Dicha capitalización es 1,7 veces lo que se escurrió entre los dedos”.

En soja

“¡Qué dolor si no fijaste y te perdiste una soja mayo a 475 dólares! Aunque, ¿a cuánto cotizaba 05/22 al momento de siembra? U$S 319. Si hoy fijaras precio 05/22 podrías obtener U$S 444. Es decir, que el excel mostrará un verde de U$S 124/Tn adicionales a tus proyecciones, pudiendo capitalizar 3,9 veces lo que el viento de los precios se llevó”.

El futuro cercano

“Mientras tanto, los precios futuros de esta campaña se muestran inversos”, aseguró Ortolani.

“Mirando los futuros, como trigo posición julio/22, a U$S 310 por tonelada, muestra un inverso que no alienta a retener aunque, por el conflicto bélico; la ausencia de un actor clave como Ucrania y los inconvenientes para acceder a fertilizantes de países claves como Brasil, abre más interrogantes y posibilidades de subas”, explicó la analista.

Respecto al maíz julio/22 a U$S 241, 28 dólares menos respecto de abril, señaló que muestra una reducción del pase que se ubicaba en —U$S 45 de principios de marzo.

“De este modo, hay que mirar con buenos ojos y analizar la posición de julio, para quienes cosechen maíz de segunda, respecto a soja noviembre/22 rozando U$S 445,3. Se muestra un pase respecto a mayo de U$S 1,8 en franca caída, como ya podemos apreciar”, manifestó.

Para Ortolani, la conclusión es que la disponibilidad y costo de insumos de la campaña 21/22, así como mejores precios desde siembra, han puesto más dinero a disposición de los productores y así se encuentran en mejor posición para enfrentar la próxima campaña ante aquel citado el muro de escasez.

Los insumos

Para la campaña 2022/23, desde los insumos, tanto en urea como fosfatados, siguen las complicaciones para asegurarse disponibilidad y se suman inconvenientes en la liberación de dólares para lograr importaciones.

“Es paradójico que se pongan trabas para importar lo necesario para producir aquello que le produce el 80 % del superávit comercial en divisas”, sostuvo la consultora.

“Y que, además, se cierran sus exportaciones; se cambien las reglas de juego o se suben impuestos desalentando la inversión y la producción, cuando el mundo está por el camino inverso”, aseguró.

“En fertilizantes hoy necesitamos, en promedio, el doble de dólares que el año pasado para el mismo volumen”, indicó.

También recordó Ortolani que la Argentina, en el año 2021, importó un récord de 4,5 millones de toneladas de fertilizantes, respecto de las 5,6 M/T que utiliza.

“Es necesario recalcar lo manifestado por Lionel Camps, director ejecutivo de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de la Provincia de Buenos Aires (Cedasaba), quien expresó que, en realidad, la oferta internacional no varió”, dijo.

“Lo que sí se modificó, y sustancialmente, es el costo de la energía para producirlos y la logística internacional que ante el conflicto (por Rusia y Ucrania), los barcos no quieren cargar al mar Negro, o bien se disparan los costos de los seguros marítimos”, explicó.

También comentó que Brasil, que es ruso-dependiente en el abastecimiento de fertilizantes, ya que implica el 22 % de su volumen de importaciones, está convalidando aumentos, compitiendo por su aprovisionamiento y haciendo gestiones con otros referentes del mundo ante el problema humanitario que puede producirse ante el faltante de alimentos.

“Tales son las amenazas a la seguridad alimentaria global que Europa está mirando, con ojos renovados, el trigo HB4 tolerante a sequía desarrollado por Bioceres”, afirmó.

“De esta manera, se abre una oportunidad inmejorable y única para nuestro país y la actividad privada”, añadió.

El valor de los granos

“Los precios a cosecha 22/23 del mercado local muestran diferenciales importantes respecto a la actual, aunque superiores a los niveles a cosecha que veíamos en campañas anteriores. De esta manera, lucen atractivos para la toma de posiciones”, admitió Ortolani.

“Un trigo enero/23 cotizando a U$S 283; maíz abril/23 a U$S 221 y soja a mayo/23 a U$S 383, con insumos que tienen más condimentos para sostenerse, hablan a las claras de la necesidad de cirugía fina en los márgenes”, agregó.

“También hay que tener una especial negociación de nuevos alquileres, y la revisión del plan de siembra que desalienta a los cereales y le pega un empujoncito a las oleaginosas que requieren menor inversión dándole, además, una chance al girasol”, comentó.

La síntesis para 2022/23

—Los productores y proveedores de insumos deberán realizar, con mayor precisión, su plan de negocios para la campaña 22/23, ya que no se dispone del stock de fertilizantes y fitosanitarios, como la campaña anterior, donde muchos productores pudieron asegurarse productos y buenos precios.

—Hoy, la sensibilidad y gravedad del contexto internacional, más la Argentina, nos invita a tomar decisiones.

—Los mayores costos de insumos invitan más que nunca a evaluar nuevas tecnologías y procesos para ser más eficiente en su uso, así como la implementación de nuevos paquetes tecnológicos como los bioinsumos.