Femenino: El Nacional buscará el "1"; Estrella y al albo se sacarán chispas

Varios conclusiones se podrían sacar esta noche, una vez disputada la 18° fecha del básquetbol local de primera división en la rama femenina.

Por ejemplo, el puntero e invicto El Nacional podría adueñarse de la mejor colocación de cara a los playoffs, con tres jornadas de anticipación, si vence a Pacífico, como visitante, en el William Harding Green. Arbitrarán Mauro Guallan y Yamila Nicoletta.

El verde (récord de 3-14 y en plena reconfiguración) no parece ser un gran obstáculo para las dirigidas por Viviana Albizu, que nuevamente se presentarán sin Mar Angalupe y Rocío Conti.

Además, en el barrio San Martín se disputará el que a priori es el duelo más atractivo, entre el 3° y el 2°: Estrella y Estudiantes chocarán con el contralor de Juan Jaramillo y Juan Agustín Matías.

Por su parte, el Néstor Damiani será el escenario del duelo entre 9 de Julio (sin Rocío García) y Leandro N. Alem. Impartirán justicia Alejandro Ramallo y Alberto Arlenghi.

Por último, Sportivo Bahiense (sin Camila Irigoyen y Rosario Albarracín) y Puerto Comercial (en duda Luciana Ortiz) se medirán en el Eladio Santos, siendo jueces Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Así están las posiciones:

1º) El Nacional, 34 puntos (17-0)

2º) Estudiantes, 31 (14-3)

3°) Estrella, 28 (11-6)

4°) Sportivo, 25 (8-9)

5º) 9 de Julio, 25 (8-9)

6º) Comercial, 23 (6-11)

7º) Pacífico, 20 (3-14)

8º) Alem, 18 (1-16).

Estos son los partidos que restan antes de los playoffs:

Fecha 19: Estudiantes-9 de Julio, El Nacional-Estrella, Sportivo-Pacífico y Comercial-L. N. Alem.

Fecha 20: Estrella-Sportivo, 9 de Julio-El Nacional, L. N. Alem-Estudiantes y Pacífico-Comercial.

Fecha 21: El Nacional-L. N. Alem, Sportivo-9 de Julio, Pacífico-Estrella y Estudiantes-Comercial.

Una vez finalizada la fase regular, los ocho equipos se medirán en duelos eliminatorios al mejor de tres partidos por los cuartos de final: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°.

Los ganadores de cada llave jugarán las semifinales, también al mejor tres partidos; mientras que la final por el título será al mejor de cinco juegos.