Godín: "Que admitan errores que te dejan afuera es grave"

El defensor uruguayo Diego Godín manifestó su enojo luego de que el arbitro iraní Alireza Faghani publicara unas disculpas luego que Uruguay quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 y un error suyo quedara en el centro de la polémica.

"Que los encargados del arbitraje admitan errores que te dejan afuera de la Copa del Mundo es grave, son cosas importantes y te duelen. A medida que pasa el tiempo más te duele porque quedamos afuera por un gol. No fue por merecimiento o por un punto. Fue por un gol que se podía haber evitado con ese penal frente a Portugal o en cualquiera de los dos penales claros frente a Ghana. Más los analizo y más me duele", expresó Godín recién llegado a Montevideo.

Después del escandaloso final del partido de Uruguay frente a Ghana, el defensor que tiene contrato con Vélez hasta fin de año se refirió a figurar entre los futbolistas sumariados: "Me llamó la atención cuando apareció mi nombre ahí, pero es producto de las protestas. A veces uno en ese momento tiene frustración y el enojo de haber visto que eran situaciones claras y que nos estábamos sintiendo perjudicados. Y hoy que las veo no me arrepiento: hubiese protestado más aún porque las vi en televisión y por cómo se dieron".

Por último, Godín se lamentó las sanciones que recibirán principalmente los jóvenes del plantel uruguayo: "Obviamente ya está y ahora veremos qué deciden y si hay sanción. Siempre te preocupa ser sancionado, pero en ese momento lo sentimos y lo hicimos. Ojalá que a los más jóvenes no les den tantos partidos y que sea lo más leve posible", cerró.

Uruguay llegó a Montevideo luego de un largo viaje y de haberse quedado afuera en la zona de grupos tras 20 años, como sucedió en la Copa de Corea y Japón 2002.