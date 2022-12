Martín Camilli: "Poder estar los viernes ya es un logro, todo lo demás será un regalo"

A poco estuvo de subir al podio. Un resultado que, analizando detenidamente su situación particular dentro del Midget, es merecedora de unos cuantos aplausos.

El bahiense Martín Camilli no traicionará sus sentimientos ni sus convicciones. Para el Gringuito solo habrá una forma de despuntar el vicio de la velocidad y el derrape en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana, escenario que lo vio destacarse el pasado viernes.

"Para mí es como el jugador de fútbol fanático de un equipo que quiere ser campeón con esa camiseta. Esto es lo mismo, soy hincha de Fiat, reconozco las bondades del Audi, pero tengo el corazón en la marca italiana y seguiré corriendo con este motor", nos cuenta Camilli, junto a Urretabiscaya, el único que continúa apostado por el noble impulsor.

Todo "Made In" casa. Tanto chasis como motor se prepara en el taller familiar, con su padre Adriano guiando y supervisando todas las tareas. Y en un Midget tan competitivo y avanzado en materia de preparación, destacarse con ese manual de competencia es doblemente gratificante.

Camilli se tuteó con el podio el pasado viernes, ganando serie (segundo mejor tiempo), semifinal y ganándose el catálogo de gran candidato al triunfo; desempeño que revitalizó los ánimos y recargó energías luego de unos cuantos altibajos en los últimos años.

"Después de un buen resultado cambia la cabeza, las ganas de trabajar y todo. Sabíamos que estábamos encaminados pero había que plasmarlo en resultados, de esa forma íbamos a ver que no era algo que suponíamos sino real", comentó.

"Me quedó el gustito amargo del paso del regador, que me privó intentar medirme de igual a igual con el mejor auto y piloto de la categoría, y de esa forma ver dónde estamos parados. Eso nos iba a dar un buen parámetro. Pero bueno ahora esperaremos otra oportunidad", agregó.

—Está el dicho, o la creencia, popular, que el Fiat está en desventaja. Pero a las claras Urreta y vos demuestran que no...

—Tiene un par de cositas en las cuales todavía se puede trabajar. Pero falta dedicarle un poco más de tiempo y presupuesto. De esa forma se lo podría igualar al Audi creo yo. Pero no estamos lejos, al menos eso nos marca lo que pasa en pista y en el rolo. Habrá que seguir acomodando el chasis para transmitir la potencia al piso.

"Plata y tiempo, las dos cosas fundamentales para el buen andar de un auto de carreras. Por suerte tengo mucho trabajo particular, pero eso no me permite dedicarle al auto lo que necesita", destacó Camilli, 17º en el campeonato.

—Y siempre haciendo todo en casa, ¿verdad?

—Sí, casi todo. Lo único que no se hace en el taller son los amortiguadores, que me los atiende Luciano Vallejos. Después todo en casa, salvo cuando el auto sufre algún palo grande, que ahí se lo llevamos a Felipe Beltrami. Armado y rectificación de motor lo hago yo, con asesoramiento de Luciano Boccacci, y la atención del chasis íntegra en el taller, que ayuda a abaratar bastante.

El podio es un lugar que Camilli ya conoce y que a poco estuvo de regresar el pasado viernes (culminó 4º). Amén de esos buenos destellos, una de las deudas de Martín es consistencia y regularidad.

"Lo ideal sería mantenerse, que no sea algo aislado ni un verano en particular. Pero veremos cómo se desarrollan las cosas, desde el sorteo a las cosas que sucedan durante la noche y cómo acomodamos el auto con la puesta a punto. Dependerá mucho de cómo esté la pista, que entiendo presentará unos cambios para mañana (por hoy)", explicó.

"Con poder correr todos los viernes, como está la situación económica, es un logro. Y más para nosotros que estamos muy justos con el presupuesto. Después, una vez que te ponés el casco, obviamente querés ganar. Trato de tomármelo con calma y simplemente disfrutar de poder estar en pista. Si terminamos la noche con todo sano y un gran resultado como el del viernes, bienvenido. Se disfrutará todo el doble", cerró.

Esta noche, desde las 21 (se aplaza quince minutos por el partido entre Argentina y Países Bajos por el Mundial de Qatar 2022), se pondrá en marcha el cuarto capítulo del certamen veraniego 2022/23, donde Camilli procurará revalidar el buen desempeño del conjunto mecánico.

--Campeonato (cumplidas tres fechas): 1) Luciano Vallejos, 100.60; 2) Luciano Franchi, 89.30; 3) Sebastián Burgos, 65.70; 4) Lucas Grill, 48.43; 5) Carlos Puccinelli, 48.40; 6) Leonel Ramos, 47.38; 7) Fernando Bonivardo, 44.18; 8) Juan Cruz Rodríguez, 43.93; 9) Fernando Caputo, 43.13 y 10) Javier Rouaix, 42.73.