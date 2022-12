El "¿qué mirás, bobo?" de Messi a Weghorst y la respuesta a Van Gaal

Como nunca se había expuesto públicamente ante las cámaras, Lionel Messi tuvo una reacción tras el partido, exteriorizando toda su bronca contenida luego de un partido sumamente disputado, a veces, más allá de los límites.

“¿Qué miras bobo?”, repitió un par de veces Messi en el inicio de la entrevista tras la clasificación albiceleste con claro gesto de ofuscado, hasta que resolvió todo con un “andá para allá”.

¿El destinatario de esas palabras? Wout Weghorst, autor de los dos goles de Países Bajos, con quien el capitán argentino tuvo varios encontronazos dentro del verde césped.

Ya más calmo, el rosarino analizó el partido y tuvo respuesta para el técnico Van Gaal, quien había hablado de él y lo que generaba.

"Sufrimos demasiado injustamente. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos", tiró.

Por si fuera poco, también le dio al árbitro Antonio Mateu Lahoz, alguien a quien conoce muy bien de España.

"No quiero hablar del árbitro por qué después te sancionan, no podés ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No podés poner un árbitro así para un partido semejante, de unos cuartos de final de un Mundial", dijo.

Ya con todo dicho, Leo puntualizó en la actuación argentina y no dudó al asegurar que "merecíamos pasar por lo que se vio en el partido", aunque en su consideración el seleccionado no hizo "un gran partido, pero lo jugamos como lo teníamos que jugar".

“Cuando muchos nos querían tumbar después del primer partido que perdimos, nosotros sabíamos que este equipo iba a dejar todo y cuando tiene que jugar, juega y cuando no, saca el partido adelante de otra manera como se hizo hoy", continuó.

"Estamos muy felices por jugar los siete partidos, era el objetivo. Ahora tenemos una semifinal durísima y ya la vamos a empezar a preparar", cerró.