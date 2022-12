(Nota de la edición impresa)

Universitario cerró la temporada de rugby con buenas sensaciones para iniciar un 2023 con mayor optimismo y expectativas. El título en el Reclasificatorio B-C del Regional Pampeano -invicto de 7 partidos- fue un envión anímico para el grupo fortalecido semanas más tarde con la obtención del seven “José Durañona” de Coronel Suárez.

Una de las claves fue el regreso a la institución de Sebastián Barrera, apertura de 26 años que luego de algunas temporadas en Andorra, se reincorporó a las Pirañas para darle un plus de calidad.

En diálogo con “La Nueva.”, el talentoso pateador albirrojo explicó los motivos de su regreso e hizo un balance de la temporada.

“Anímicamente fue un año muy positivo. Venimos de temporadas con algunos altibajos, con jugadores que dejaron, otros que se sumaron. Pero trabajando silenciosamente y poniendo todas las ganas se pudo lograr el objetivo que era terminar invictos el torneo”, afirmó.

“Partido a partido nos fuimos dando cuenta que se podía ganar el Reclasificatorio. Arrancamos el torneo sabiendo que ese objetivo estaba muy lejos. Había que trabajarlo. Y por suerte con el desempeño de todos los jugadores y de la gente del club, se fue generando ruido. Algo conjunto, entre todos. Por eso alcanzamos el objetivo”, explicó Seba.

Seba fue clave en varios partidos de Andorra a partir de su efectividad con el pie.

En octubre de 2020 hizo su debut en VPC Andorra, en un nivel semiprofesional en el que también trabajó como entrenador.

“Personalmente tenía muchas ganas de volver. Estaba en Andorra mirando el presente del club (“Uni”) en estos últimos años. Y la verdad que cada día que pasaba sentía que necesitaba volver para darle al club todo lo que me dio de chico”, afirmó.

“Volver, estar en el club con mis compañeros de toda la vida y entrar a la cancha con ellos… Era todo lo que necesitaba. De a poquito fui agarrando `ritmo argentino´, por decirlo de algún modo, y le fuimos encontrando la vuelta para poder llegar a un gran nivel”, agregó Barrera.

Con intermitencias en 2020 por la pandemia y durante todo 2021, el bahiense pudo mostrarse en Andorra y ser protagonista en esa liga a partir de su eficaz pegada, con la que definió partidos.

“Físicamente es un nivel superior al que tenemos en Bahía y la región. Teníamos jugadores georgianos, rumanos, sudafricanos... Bastantes ingleses. Y los franceses, que son bastante duros. Un rugby muy físico y no tan dinámico. Entonces, volver a Universitario y ver que en el plantel había jugadores que movían la pelota de un modo que volaba, fue impresionante. ¡Tuve que acostumbrarme!”, reconoció.

Desde la izquierda, Sebastián Barrera, Christian Abarca y Matías Barrera. Tres ex "Uni" en Andorra.

La vivencia en Andorra, lógicamente fue deportiva y humana.

“Uno se va del país a buscar la mejor versión como jugador. Entonces, entrenaba para que llegara el fin de semana y pudiera dar el máximo. Estaba sólo y sabía que tenía que hacer eso porque era mi única tarea. Por suerte lo pude cumplir y ganamos bastantes partidos. Se cumplió, además, el objetivo de entrar a los playoffs. Muy contento por eso”, dijo.

“Tardé en acostumbrarme a la cultura y al idioma. No sólo fue la primera vez que me iba a vivir al extranjero sino también la primera vez que me iba a vivir solo. Costó. Pero en un momento se sumó mi novia y vivimos dos años juntos. Eso me facilitó mucho las cosas. Inclusive en la segunda temporada fue a vivir a Andorra el Cordobés (NdR: Christian Abarca, también jugador de las Pirañas) y mi hermano (Matías, quien actualmente sigue en Andorra) entonces la convivencia fue mucho más fácil”, explicó.

Barrera hizo un balance de su rol como entrenador, una faceta nueva que busca consolidar.

Entrevistas luego de un buen partido.

“En la primera temporada estuve sólo como jugador y a partir de la segunda comencé a trabajar en el club con el rugby femenino y con el juvenil. Y también en el seleccionado de Andorra, que estuve con el Sub 18 masculino y el femenino. Jugaron torneos europeos que organizó World Rugby. Una vez que deje de jugar la idea es seguir vinculado a este deporte, ya sea como entrenador o preparador físico. Y buscar también mi mejor nivel como entrenador”, agregó.

Finalmente, el apertura ve un buen horizonte para “Uni” en materia de rugby, para el año que viene.

“Las expectativas son muy buenas. Desde hace un mes hay reuniones cada semana para armar el proyecto de 2023. Mucha gente que se acercó, muchos jugadores que ya empezaron ese proyecto entrenando. Se buscará, en lo posible, ganar todo lo que juguemos. Hay una vara alta y mucha gente que quiere trabajar, tanto en plantel superior como infantiles y juveniles”, agregó.

Matías vuelve a jugar

“Estuve toda la temporada pasada jugando con ligamentos cruzados rotos. El club me agradeció mucho de ese esfuerzo y cuando terminó la temporada me operé. Hace seis meses ya. Vengo bastante avanzado en la recuperación. La idea es volver a jugar en la segunda mitad del torneo para diciembre o principios de enero”, dijo Matías, hermano de Sebastián y jugador de VPC Andorra.

“Estamos jugando un torneo reclasificatorio para ir a la División de Honor C. Porque a partir de este año cambió. Durante mucho tiempo Andorra jugó siempre en liga regional de Francia, pero por temas de sponsor y facilidades para el club, próximamente lo haremos en el torneo de España”, explicó el ex Universitario.

“Mientras tanto estoy haciendo una suplencia como profesor de Educación Física en un colegio británico. Una vez que se reincorpore el titular, también compañero mío en el equipo, volveré a enfocarme en la recuperación”, agregó el primera línea, quien concretará su regreso al rugby español luego de pasos por Gernika y Pasek Belenos (DH B).