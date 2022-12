De los pibes de Malvinas: "Cuando la escuché se me caían las lágrimas", contó un excombatiente

La cámara de la transmisión oficial se queda con Messi en primer plano. La Selección acaba de avanzar a la final del Mundial y el capitán observa con ojos incrédulos a la hinchada.

Los mira hacia arriba, como disfrutando, y canta a boca llena una de las estrofas del hit mundialista: "De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré...".

Lo canta él, la persona más famosa de la tierra, lo canta con y para la gente y el mundo. Lo canta y sirve para que los más grandes se emocionen o los pibes conozcan o se interesen un poco más sobre aquellos otros pibes. Pone a las Malvinas y a nuestros Veteranos de Guerra en primera plana.

La canción rebotó por cada rincón de Argentina y de Doha, y por muchas partes del mundo. La cantamos o la escuchamos todos. Y ahí también quedan inmortalizados los pibes de Malvinas, que ya son héroes. Los que están y los que no. También sus familias y amigos.

Si uno se empieza a emocionar con el "Tierra de Diego y Lionel" y llega al punto máximo en la parte de los pibes y de Malvinas, ¿Qué sentirán nuestros veteranos al escuchar el tema?, ¿Al ver que lo canta Messi y cada uno de los jugadores, los hinchas argentinos y los que no lo son?

"Fue tremendamente emocionante, te lo digo ahora y se me vuelve a poner la piel de gallina. Cuando lo escuché por primera vez fue terriblemente impactante", contó el excombatiente Nilo Navas.

"Te juro que se me caían las lágrimas. No lo podía creer. Es un reconocimiento gigante, fue algo maravilloso", agregó el bahiense.

Nilo Navas, excombatiente

Nilo, sobreviviente del ARA General Belgrano, es uno de los grandes referentes de aquella gesta en nuestra ciudad y encargado de mantener siempre presente la causa Malvinas en la sociedad.

"Es increíble, además, que se haya cantado por todo el mundo. Vos pensá que en el Mundial todos cantaban esa canción, los argentinos y los que no lo eran", agregó Navas, profesor de Ciencias Económicas, guardavidas y un apasionado por la historia.

El "himno" de la Scaloneta lo escribió Fernando Romero, docente de 30 años, hincha de Racing que reversionó el tema de la Academia.

La base y la letra original corresponden a La Mosca, que grabó esta nueva versión antes del Mundial y rompió todos los récords imaginables, con Romero como participe en el video, incluso.

La banda liderada por Guillermo Novellis vivió junto a la Selección un renacer.

"Es impresionante. Ahora al tema le van a modificar algunas cosas, porque ya ganamos pero el 90% de la letra queda. Eso significa que va a seguir instalado y quedará como un emblema de la tercera estrella de Argentina. Es algo muy movilizante. A 40 años de Malvinas, con la fuerza que tuvo esto en Qatar instalaron el tema de una manera fantástica", señaló Nilo.

En las últimas horas se hizo viral una publicación de un padre que contaba que su hija de 7 años le preguntaba quiénes eran esos pibes de Malvinas que nombra la canción.

Es que el fútbol, el Mundial y sobre todo la canción, fue otra forma de hacer llegar Malvinas a todos, aún lejos de un 2 abril y a 40 años de 1982.

"Fue muy impactante y muy movilizante el recuerdo, vos fíjate de qué manera se da. Nosotros que estamos en la escuela, vemos de qué manera entra a los pibes. Más allá que durante todo el año el tema Malvinas fue tomado de manera transversal, la frutilla del postre fue el Mundial. No tengo dudas de que a los chicos el tema de Malvinas les entró por el Mundial porque lo tienen en el coro permanente. Escucharlo en el Teatro Colón con los chicos del coro fue una cosa muy movilizante y emotiva", insistió el bahiense.

Esos pibes que nombra la canción es Nilo y son todos nuestros héroes.

"Los chicos lo cantan y ellos hablan de los pibes de Malvinas y de pronto te miran a los ojos a vos, que tenés 60 años. Es como mirar una foto: miro la foto del 82 y te miro a vos. Es como que no lo pueden creer. Bueno, este es el pibe de Malvinas", resumió Navas.

—Que en un momento tan emotivo, un chico escuche eso y se pregunte por Malvinas es algo que no lo olvida más...

—Hoy en día la metodología de enseñanza es distinta. Vos fíjate como alguno o muchos empiezan a investigar este u otro tema a partir del Mundial. Creo que fue un efecto absolutamente positivo.

—Es otra forma que aquella gesta esté presente…

—Sí, yo creo que sí. No solamente lo fue durante gran parte del torneo, sino que va a seguir porque es un tema pegadizo y es el tema del Mundial, que va a seguir durante gran parte del año. Es un festejo que durará mucho, no termina en una semana. En el medio la gente va a seguir trabajando, estudiando, haciendo su vida pero esto va a estar en fiestas, en cumpleaños, eventos, y cualquier aniversario. Entonces, tenés el tema permanentemente en el radar y el momento que se nombra a Malvinas es un punto alto de la canción, donde genera una emoción muy grande. Entonces el tema lo tenés instalado.

—Además, que la Selección haya ganado hace que de acá a muchísimos años se recuerde el Mundial y este tema también, como emblema del logro...

—Vos fíjate como se asocia la historia. El último Mundial ganado es el '86 y lo que se recuerda no es la final con Alemania, son los goles de Diego a Inglaterra porque Malvinas estaba ahí. Son hitos. Vos tenés el '86, por los goles de Diego a los ingleses y el 2022, esto suma. Todo esto viene a fortalecer una idea, a través de un movimiento cultural como es el fútbol. Sumado que son los jugadores, los ídolos populares, los que lo están instalando. Porque si vos ves a Messi o a De Paul cantando el tema, te moviliza, movilizó al país. Vos veías que lo cantaban con pasión.

"A nosotros el Mundial nos moviliza como sociedad, porque el fútbol es algo cultural. Me animo a decir que no hay otro país igual. Porque acá hay gente que no se moviliza por el fútbol en el día a día, pero el Mundial si los mueve. Es sinónimo de unión. Vos fíjate que nosotros estamos muy atravesados por las diferencias y sin embargo en el momento del Mundial todos se unen en la bandera, fue lo mismo que pasó en Malvinas. Exactamente lo mismo. No hubo grietas en ese momento. Después, el pobre volvió a su pobreza y el rico volvió a su riqueza pero hubo un punto de unión, en un momento, pero lo hubo. Y eso es lo que te emociona".

—¿Crees que jamás los vamos a olvidar como dice el tema, como vivís ese reconocimiento o recuerdo en el día a día?

—Sí, es un tema instalado de Bahía Blanca para abajo. Donde hay que instalarlo es en Buenos Aires, que es lo más difícil. Y la canción ayuda mucho. Es muy probable que en el momento en el que la gente la esté cantando, la cabeza actúe de tal manera que aparezca algún recuerdo. Creo que cumple un objetivo monumental y se va a cantar por mucho tiempo.

Ya está. Ya ganamos la tercera. Ya somos campeones mundiales y jamás lo olvidaremos. Como a los pibes de Malvinas...