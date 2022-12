El Gobierno busca acordar 10 políticas de Estado con la oposición

El Gobierno busca acordar 10 políticas de Estado con distintos sectores de la oposición, pero reconocen que "como en el tango hacen falta dos", en medio de la pelea que mantiene con la administración porteña tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a restituir puntos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

"Tenemos la oportunidad de sentarnos en una mesa y programar 10 medidas para que se conviertan en política de Estado, pero después es como el tango: hacen falta dos para bailarlo", enfatizaron a Noticias Argentinas desde el entorno del presidente Alberto Fernández.

Fuentes con acceso directo al despacho presidencial indicaron que el jefe de Estado está elaborando la construcción de dicha mesa política junto a la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Mercedes Marcó del Pont.

"Hay que sentarse a charlar con todos los sectores para que los puntos de acuerdo se transformen en políticas de Estado. Si lo hacemos solos es una cuestión electoral y si lo hacemos juntos nos beneficiamos todos", razonaron desde el entorno presidencial.

En esa línea, consideraron que en la política "hay moderados y los que tensionan" y graficaron: "Hay halcones y palomas, pero en toda la política y en el mundo pasa eso. No es solo un tema de la Argentina".

Además, en el Gobierno cerraron el 2022 con "optimismo" y confiaron que las encuestas a las que tuvo acceso el Presidente plantean que "hubo un punto de inflexión donde la gente cambió su mirada" respecto a la gestión del Ejecutivo.

"Las encuestas que manejamos nos muestran que el Frente de Todos es competitivo, porque se empieza a valorar lo que fue nuestra gestión. Hay que mirar las encuestas y no los diarios, porque ahí no lo escriben", subrayaron.

En ese punto, precisaron que el punto de quiebre se produjo hace aproximadamente cuatro meses, lo que coincide con la salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán, generando "un paulatino traslado de la imagen negativa a la regular y a la positiva".

Si bien consideran que aún falta mucho tiempo para hablar de las candidaturas en el Frente de Todos, quienes forman parte del circulo íntimo del Presidente consideran que "no se cierra a ninguna posibilidad porque lo que quiere es que gane el Frente".

Respecto de una posible reelección de Alberto Fernández, las fuentes consultadas afirmaron que lo definirá llegado el momento en función de si es "útil para ganar" los comicios.

En ese marco, plantearon que la principal preocupación del jefe de Estado no está vinculada a la cuestión estrictamente electoral, sino en frenar la suba de precios porque si no "no va a haber salario que alcance".

"Tenemos que resolver la inflación, recuperar los salarios y volver a poner la utopía de la igualdad", puntualizaron fuentes oficiales, quienes indicaron que son las principales preocupaciones de Alberto Fernández.

Según supo NA, el jefe de Estado no tiene planificado tomarse vacaciones en lo que será el último año de su mandato, pero aclararon que los integrantes del Gabinete tienen el visto bueno para hacer uso de unos días de descanso.

"El Presidente no se va a tomar vacaciones en este momento, tiene que estar en el país", resumieron fuentes oficiales, quienes aclararon que "los integrantes del Gabinete tienen derecho a tomarse vacaciones".

Por último, afirmaron que no hay ninguna directiva en especial respecto de los destinos permitidos para vacacionar y concluyeron: "Los integrantes del Gabinete son responsables. Cada uno sabe qué prudencia debe tener, lo que se puede hacer y lo que no". (NA)