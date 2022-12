La última pelota: se retiró uno de los mejores arqueros de la Liga del Sur

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Hoy, más tranquilo y con menos bronca y amargura, llego el momento de decir adiós!.

Entiendo que no puedo quedarme con el final, sino con el camino recorrido en estos 23 años. Tuve el privilegio de poder jugar este deporte durante mucho tiempo, y vivir todas las enseñanzas que brinda. Decir que en los últimos años deportivos me quito más de lo que me dio, sería injusto. Le doy gracias al fútbol, porque a través de las personas que me permitió conocer, crecí y me formé como persona. Por los valores que adquirí, por formarme y dejarme pertenecer a grupos humanos brillantes. No puedo no agradecerte fútbol, siempre vas a estar en mi corazón y en mis venas.

Es un momento difícil, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre te respeté y me brinde al máximo en donde estuve. Gracias familia, por la incondicionalidad de siempre, por nunca dejarme solo, y gracias Eternas Club Libertad, por haberme iniciado en este camino y darme la posibilidad de volver a casa y ser parte de este equipo que siempre fue por todo.

HASTA SIEMPRE!!!"

El 19 de octubre cumplió 40 años y dos meses más tarde, después de no poder conseguir el objetivo del ascenso al círculo superior con Libertad, Rodrigo Martínez, uno de los arqueros más destacados y regulares de la Liga del Sur en las últimas dos décadas, se despidió de la actividad futbolística semi profesional con ese texto en su cuenta de Facebook, recibiendo 344 “me gusta” y 141 comentarios.

“Lo pensé mucho, ya te había dicho que el retiro estaba cerca, las obligaciones laborales, los dolores que aparecen más seguido y el hecho de querer dedicarle tiempo a la familia fueron los detonantes para colgar los guantes”, comentó “Rodri”, que acaba de cerrar su sexta temporada consecutiva siendo el dueño del arco en el club de Villa Rosas.

Fueron 23 años de carrera, más de 400 partidos y siete clubes, partiendo de la base, de infantiles, de su querido Libertad, pasando después por Villa Mitre (1999-2006), Sporting (2007), Pacífico (2009-2010), Comercial (2011-2012), Bella Vista (2103-2014) y Automoto de Tornquist (2014-2015) antes de volver al primer amor: el milrayita.

Le escribió mamá Olga: “Un niño de 9 años, una cancha, un arco, una historia que recordar y un adiós que asimilar... Rodri querido!!!!

Me emocioné cuando te vi, parado y tan chiquito, bajo los 3 palos, también cuando con 16 años debutaste en Primera y me seguí emocionando cada vez que te calzaste los guantes y bajaste un centro, tapaste un mano a mano, volaste atrapando el balón, sacaste una pelota por sobre el travesaño o saliste a cabecear afuera del área. Tantos recuerdos vienen a mi memoria, quisiera evocarlos a todos, sabiendo que ahora serán pasado, pero también vivirán anidados en tu corazón y en los nuestros. Este adiós puso al desnudo los sentimientos de tanta gente que te quiere y que te recuerda y eso es lo más valioso que te llevás como deportista y como persona. Orgullosa de vos querido hijo!!!. Le pido a Dios que te siga bendiciendo!!!!!”

También su hermana Silvina: “Dios y la vida han elegido sabiamente el día en el que una vez que el árbitro tocara el silbato final, pudieras arrodillarte, levantar tus manos y agradecer cada segundo de ésta hermosa historia, que el fútbol te ha permitido transitar.

Era el DÍA, era el LUGAR, eran los COLORES que tenían que acompañarte. Defendiendo a nuestro querido LIBERTAD, quien te vio nacer deportivamente; teniendo enfrente a nuestro amado VILLA MITRE, quien te arropó y dejó que lograras tu debut en Primera división y marcando el cesped de su cancha, que tiene grabadas a fuego cada una de tus huellas.

QUÉ PRIVILEGIO!!

A descansar y a atesorar otros tiempos y momentos. Será difícil no verte y disfrutarte dentro de una cancha. No lo puedo ni siquiera pensar aún.

Deseo tu FELICIDAD siempre”.

Alargó el tiempo lo que más pudo, aunque cualquiera que lo vio atajar puede afirmar con conocimiento de causa: “le da para un tiempito más”. Sin lesiones, respetado dentro y fuera de la cancha, ejemplo como deportista y siempre dispuesto a hablar de fútbol, en las buenas y en las malas, como todo ser humano de bien.

Un señor con todas las letras, se retira un referente del arco, un espejo para aquellos que, más allá de lo que pudieron aprender viéndolo atajar, intentaron copiarlo por la transparencia, la constancia, el esfuerzo y la dedicación. A veces molido, con horas de trabajo encima, pero hizo del entrenamiento un culto y permitió que la pasión sea su impulsor espiritual.

Se te va a extrañar “Rodri”, y gracias por enaltecer al que se para ahí, al que desafía al puesto más ingrato de todos, y como vos dijiste en la nota que hicimos, publicada el 25 de junio pasado: “el día que deje de jugar será por decisión propia, porque me vacié en lo deportivo y en lo mental, y no por una situación compleja o de fuerza mayor, como puede ser una lesión o algo por el estilo”. Nada más que agregar y hasta siempre.