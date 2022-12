Gran Hermano 2022: Camila habló de más y recibió una triple sanción

"Tenemos comunicado rojo", anunció Santiago Del Moro en el debate del martes 27. Y reveló que luego de la escandalosa expulsión de Juliana Díaz, otra participante de la casa más famosa del país había violado el reglamento. "Hay sanción porque ella hablo. Puede ser Camila, Daniela o La Tora, porque es una de las que estuvo afuera", agregó el conductor y dejó que la voz de Gran Hermano comunicara el castigo.

"Una vez más les avisé a los nuevos participantes que no se pueden expresar por cuestiones del afuera. Camila, fuiste advertida en el confesionario y te advertí que era motivo de sanción. Por lo tanto he resuelto que esta semana no podrás hacer uso de tu nominación y también, Camila, te informo que estás nominada", le aviso la voz de Gran Hermano a Camila Lattanzio, la joven de Ituzaingó que se incorporó a la competencia hace pocos días.

"Gracias por no expulsarme. No lo puedo creer", manifestó entre lágrimas la pianista y cantante de cumbia. "No les voy a decir un pito más", le dijo a sus compañeros.

"No se la expulsa porque es la primera advertencia que lo hacen, pero si en los próximos días sigue trayendo información de afuera, la pueden expulsar", explicó Del Moro.

Si bien al ingresar a la casa la joven de 21 años aseguró que no había visto el programa, para evitar las preguntas de sus compañeros, con el paso de los días comenzó a soltarse. Y a pesar de las consecuencias que tuvo Juliana por hablar del afuera, dio detalles de la opinión del público en las redes sociales, el accionar de algunos exparticipantes y cómo se vieron algunas situaciones por TV.

"Camila, vos sabías antes de ingresar que está prohibido hablar del afuera. Lo tenés claro, es una falta muy grave", le había advertido Gran Hermano en el confesionario. Y aunque al principio dudó, en cuestión de segundos, Camila reconoció que había roto las reglas y prometió no volver a hacerlo. Sin embargo, no pudo escapar de las consecuencias.

Y para colmo, tras el reingreso de Daniela, Agustín y La Tora, se habilitó la nominación espontánea y Lattanzio quiso utilizar esta preciada herramienta, sin embargo cometió el error de decirle a sus compañeros lo que iba a hacer, algo que no está permitido. De manera que sumó una tercera sanción con la anulación de sus votos. (NA)