Lautaro Martínez: "La fuerza del grupo está por sobre lo individual"

Antes de salir al balcón principal del Teatro, Lautaro Martínez habló con la prensa, dejando algunas frases relevantes.

Por caso, durante el abrazo con Julián Alvarez en el partido con Croacia, cuando su compañero fue quien se quedó con el puesto que él ocupó en los dos primeros partidos.

"Es ahí donde está el mensaje que queríamos transmitir. Que la fuerza del grupo está por sobre lo individual. Y como dije anteriormente, no pude llegar al Mundial a pleno con el tobillo, hacía un mes que estaba con mucho dolor y me tocó infiltrarme. Le tocó ingresar a él y lo hizo como todos queríamos, dando una mano increíble. Ese abrazo que nos dimos después de ganarle a Croacia fue de felicidad, estábamos en una final del Mundo", explicó Lautaro.

También se refirió a las sensaciones que está viviendo tras el título.

"Son sensaciones increíbles, únicas, momentos que soñaba vivir y cumplir, y sin dudas que después de 36 años traer la Copa de nuevo a casa era el sueño de todo chico y todo argentino. Con todo lo que costó, se tiene que festejar todos los días en la mesa de los argentinos", señaló.

Respecto de la unión del grupo tras la derrota en el debut, el bahiense destacó dos aspectos esenciales: "El equipo mostró mucho carácter y personalidad".

"Es ahí -agregó- donde apareció lo que realmente hemos forjado y creado entre todos. Empezar el Mundial así no era lo que nadie quería, por la forma en que llegábamos, pero eso nos hizo más fuertes. A partir de ahí jugamos seis finales".

También se refirió al capitán Lionel Messi.

"Hablábamos mucho con él, sabíamos lo que significaba el Mundial para Leo y, sinceramente, lo que genera él para nosotros, dentro del vestuario y el mundo del fútbol; creo que todos queríamos que Argentina gane el Mundial por él. Creo que en parte también nosotros dimos un plus para que él logre ese objetivo, lo que tanto deseaba. En ese abrazo (con Messi) fueron palabras de agradecimiento por cómo lo vivió y nos guió desde adentro a cada uno para cumplir ese objetivo, resaltó.

Lautaro explicó lo que sintió cuando el árbitro pitó el final del partido y agachó la cabeza mirando el césped.

"Por la cabeza se me pasó mi familia y las cosas que me han hecho llegar a ese momento. Se te viene todo a la mente, por eso lo primero que me salió fue tirarme al piso. Detrás hubo mucho esfuerzo, trabajo y momentos afuera de casa, la familia bancando, y quizás un Mundial que en lo personal tal vez no fue lo que esperaba. No pude jugar cómodo por el tobillo, pero traté de ayudar a mis compañeros desde el lugar que me tocaba. Felicidad completa por mí y por la familia", contó.

