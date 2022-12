Lautaro en Bahía: se bancó lluvia, corte de luz y dormir en el sillón

Lautaro Martínez, campeón del Mundo con Argentina, acompañado por el árbitro Facundo Tello, ambos mundialistas, estuvieron en el escenario del Teatro Municipal, desde donde brindaron una conferencia de prensa, previo a salir al balcón a saludar a la gente.

El delantero argentino llegó acompañado de su padre Mario y su hermano Alan.

Una vez instalados, comenzaron los reconocimientos. Primero, por parte de la dirigencia de Liniers, en mano del presidente Carlos Pablo y de José María Bilbao.

También lo distinguió la Liga del Sur, con su presidente Gustavo Lari a la cabeza.

Entre otros que se arrimaron en este momento especial fueron los representantes de la filial de Racing, mediante su presidente Mauro Arcuri y el vice Gonzalo Adinolfi.

La Municipalidad, con el intendente Héctor Gay y el secretario general Pablo Romera, lo distinguió como persona destacada, al igual que a Germán Pezzella (el otro campeón, quien estuvo ausente) y Facundo Tello.

Mientras que el Concejo Deliberante los reconoció a los dos futbolistas como ciudadanos ilustres.

En un tema bien bahiense y relacionado con la fuerte tormenta que se desató anoche, el Toro contó cómo lo vivió.

"De Bahía extraño todo, porque es el lugar donde crecí. Sí, y el viento de ayer también. Estuve sin luz ocho horas, tuve que dormir en el sillón. ¡Imaginate! Je, je", contó.

"Extraño mi club, mi casa, mis amigos, mi infancia. Siempre lo hablo con mi mujer. Si tendría que hacerle un homenaje a alguien, a toda mi familia. Sonaré reiterativo, pero sin ellos es imposible sostenerse en pie con todas las cosas que suceden en el día a día, porque no todo es color de rosas. Uno saca la fuerza de ellos. Somos personas, practicamos un deporte muy pasional, pero no deja de ser eso, un deporte. No siempre se gana. Hoy nos toca disfrutar y aceptar los elogios", agregó.

La palabra de Tello

Tello, por su parte, contó ante la pregunta de "La Nueva" cómo vivió su primer Mundial.

"Me tocó disfrutar mucho mi experiencia profesional, también como hincha de la Selección, por lo que personalmente fue completo. Muy feliz por cómo fue mi desempeño, pero todavía no tomé dimensión de lo que pasó, tanto profesionalmente como humano. No podría haber esperado un escenario mejor. Sinceramente tener la participación que pude tener y coronarla en el estadio hinchando por ellos en la final fue increíble. Si me preguntaban qué soñaba para mi Mundial, sin dudas era eso", señaló.