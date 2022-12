"Agradezco el aliento cuando las piernas no daban", dijo Dibu Martínez

Héroe en los penales contra Francia y dueño indiscutido del arco de la Selección campeona del Mundo en Qatar, Emiliano "Dibu" Martínez reafirmó hoy su condición de ídolo en su ciudad natal, Mar del Plata, donde fue recibido por cerca de ciento cincuenta mil personas con el mar como fondo.

El aquero argentino fue homenajeado por miles de vecinos y turistas que coparon desde temprano la zona del playón Las Toscas, entre el Torreón del Monje y el Hotel Provincial, donde se instaló el Arena Fest para seguir cada partido de Argentina durante el mundial.

Emocionado, agradeció "el aliento de la gente en cada partido", que empujaba "cuando las piernas no daban".

"Fue un sueño cuando me fui a los 12 años a Independiente para ser jugador profesional y cuando empecé a jugar en la Selección yo quería traer un titulo a mi cuidad. Le di la Copa América, ganamos la Recopa en Wembley a los campeones de Europa, y le ganamos a los últimos campeones del mundo en Qatar", expresó.

El homenaje empezó minutos después de las 16, con la intervención de grupos locales, pero los carteles con agradecimientos y mensajes para "Dibu" comenzaron a llenar el lugar desde mucho antes.

"Haceme upa", "Mirá que te como", "Gracias por ser marplatense", "Gracias por esta alegría", "Dame tu firma así me la tatúo" eran algunas de las frases escritas a mano sobre cartulinas, pancartas o remeras por quienes colmaron la barranca de césped y cada rincón del playón ubicado junto al mar.

El jugador se instaló tras su arribo en su casa en el barrio cerrado Rumencó, en la zona sur, y el miércoles aprovechó para jugar al padel con su hermano Alejandro en el complejo World Padel Center, ubicado en la zona del Puerto, según publicó en sus redes sociales.

En el escenario, estuvieron junto al arquero un grupo de niños y niñas de los clubes de la ciudad San Isidro, Urquiza y Talleres, en los que jugó cuando era chico. También estuvo Franco Greco, goleador de la Selección argentina de Fútbol Sobre Silla de Ruedas.

"Mi sueño final como arquero, como deportista, era darle al mejor jugador del mundo la copa Mundial para que no haya duda de que es el mejor futbolista de la historia. Le mandé un mensaje personal después de la final en el que le decía muchísimas gracias por darme un mundial, y él me dijo lo mismo. Es algo increíble que le mejor jugador me respete", contó. (Télam).