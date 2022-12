Berni cruzó a Aníbal: “Quedaron en evidencia las miserias políticas”

Tras la polémica por el operativo de seguridad en la recorrida de la Selección, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que "ayer quedaron en evidencia una vez más las miserias de la política” y negó los dichos de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, quien dijo haber sido el encargado de organizar el traslado del plantel nacional.

"Lo de ayer me dio mucha vergüenza, lo que dice el ministro Fernández no es así”, expresó Berni sobre el operativo de seguridad para el traslado de la Selección argentina, que debió ser abortado en el camino. Y agregó: “No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen”.

Más temprano, Aníbal Fernández había salido al cruce con el funcionario de Kicillof. “Berni no organizó nada. Nosotros planificamos antes de ayer todo. Una vez que terminamos, yo invité a los ministros para que lo chequearan, pero la preparación es nuestra”. Berni, en cambio, opinó: “Por suerte había testigos, estaba el ministro [Marcelo] D’Alessandro. Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa”.

Berni, además, afirmó que él fue el nexo entre Fernández y D’Alessandro, en medio de la puja política entre Nación, Provincia y Ciudad. “Quien convocó la reunión fue quien le habla, por eso digo que todo lo que dice Fernández no es así y no pienso entrar en un debate”, marcó y sumó: “Todo lo que tenía que hacer y me quedé viendo desde atrás cómo el colectivo seguía de largo. Después qué pasó les puedo garantizar que no lo sé”.

El ministro bonaerense, que también sostuvo que trabajó “24 horas seguidas” en la planificación del operativo de seguridad, detalló: “Comenzamos la caravana y en el trayecto hacia Buenos Aires me enteré de que se había copado la 25 de Mayo y 9 de Julio, donde la Selección iba a parar y saludar. Así que bajé del helicóptero y fui especialmente a verlo al señor [Claudio] Tapia. Le expliqué la situación y dije: bueno, vamos por la General Paz”.

Al llegar a la Ciudad, Berni explicó que la idea era ir a la General Paz escoltado por los efectivos policiales de la Bonaerense. “Estaban todas las motos en el rulo y me acerco a Tapia y le pregunto si bajamos por General Paz. Me dice que sí, pero el colectivo siguió de largo. Después no supe más nada. Le puedo garantizar que el espíritu era seguir adelante y me quedé con la misma tristeza de todo el mundo”, marcó. (NA)