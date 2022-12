Digimon World: Next Order desembarca en PC y Nintendo Switch

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Es imposible hablar de Digimon World sin rememorar aquellos CD's de PlayStation One llenos de trucos, guías, atajos y demases. Es revolver el pasado de una saga que desde el primer momento supo lo que quería hacer, y que logró sin lugar a dudas, cautivar a millones de fanáticos alrededor del mundo. Es rememorar el tan temido contador de pasos, las interminables cutscenes de Digimon World 3 que hacen que el juego comience a los 10 minutos de empezado y muchos otros recuerdos más. Es por eso que me encanta cerrar el año escribiendo este anuncio sobre un título, que para mi, ha sido tan significativo e importante durante mi infancia.

Digimon World: Next Order es la culminación de mucho tiempo de aprendizaje no solamente sobre los juegos y sus géneros, sino principalmente, sobre las fortalezas y debilidades de una de las franquicias más amadas del mundo. Con una propuesta que busca llevar la experiencia que tengamos en este mundo a un próximo nivel, la manera con la que interactuemos será sumamente esencial, ya que podremos no solamente conocer a cientos de personajes sino que también tendremos que construir nuestro pueblo que servirá como base de operaciones

El juego ya se puede encontrar como su pre compra en Nintendo Switch Store Argentina a un precio de ARS $7.119 y en Steam sin precio por el momento, por lo que no lo vamos a incluir en nuestra lista para estas fiestas.