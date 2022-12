"Gracias a Dios saqué ese pie...", dijo El Dibu Martínez

Otra vez un arquero argentino vuelve a quedar en la historia del fútbol mundial con su protagonismo en una serie de penales.

Esta vez Emiliano Martínez pasó a la gloria albiceleste al convertirse en uno de los protagonistas del equipo de Leonel Scaloni en la dramática definición ante Francia que consagró a la Argentina.

"Una cosa que nos dijimos fue que era el destino sufrir... Nos pusimos tres a dos, nos cobran otro penal, nos meten y casi nos meten dos goles. Gracias a Dios saqué ese pie... Y después se nos vino lo que soñé. No pudo haber un Mundial que no haya soñado tanto como este. no tengo palabras", dijo Dibu minutos después de la consagración.

La serie de los penales le desvió el envío a Kingsley Coman y forzó el error de Aurélien Tchouaméni para que rematara desviado el suyo.

"Fue un momento que lo viví tranquilo. Es un momento que siempre le tengo que dar a mis compañeros porque otra vez me patean tres veces y me meten tres goles... Y podría haber atajado el primero también... Me tiré mal. Pero después hice todo bien", agregó, a modo de autocrítica.

El arquero del Aston Vila inglés le dedicó la Copa del Mundo a su familia.

"Salgo de un lugar muy humilde. Me fui de joven, muy chico, a Inglaterra. Y se lo quiero dedicar a ellos", concluyó el arquero argentino, quien en la entrega de premios recibió de FIFA el "Guante de Oro" por su actuación.